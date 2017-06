Di Campli: ”Verratti non va al Barcellona, Orsolini andrà in ritiro con la Juve”

Ieri sera uno dei protagonisti del mercato, Donato Di Campli, agente tra gli altri di Marco Verratti, Saphir Taider, Riccardo Orsolini e Andrea Favilli, è intervenuto a Calciomercato – L’originale, la trasmissione di Sky Sport con Alessandro Bonan e Gianuca Di Marzio. Proprio stuzzicato dalle domande di quest’ultimo Di Campli ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sui suoi assistiti; in particolare Marco Verratti e Riccardo Orsolini che in questo momento è al centro dell’attenzione viste le grandi prestazioni al mondiale U20 in Corea del Sud (qui l’articolo sull’impresa dei ragazzi di Evani che domani si giocheranno la semifinale contro l’Inghilterra).Ecco le parole del procuratore:

" Verratti non andrà al Barcellona. Orsolini sta facendo benissimo, se ne stanno accorgendo tutti e sta dimostrando il suo valore nella Nazionale Under 20. Qualcuno diceva che la Juve lo aveva pagato tanto, ma credo che possa essere una stella. Spero che la Juventus creda in lui. Il ritiro? Penso che inizierà con i bianconeri per giocarsi le sue carte, poi ci rimetteremo alle decisioni di Allegri e Paratici e vedremo se andare in prestito altrove. "

Due le notizie più importanti: l’esclusione di un possibile approdo del centrocampista del PSG ai blaugrana e soprattutto il fatto che il talento ex-Ascoli inizierà sicuramente il ritiro per la prossima stagione con la Juventus. Il giocatore dunque, a detta di Di Campli, sembrerebbe intenzionato a non accettare un eventuale prestito ma preferirebbe provare a giocarsi le sue carte in bianconero. Tutto dipenderà però dalla volontà e dalle scelte di Allegri e della società.

di Andrea Carbonari

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi