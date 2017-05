Di Francesco e il suo futuro: “Fa piacere l’interesse della Roma ma..”

Dopo la bella vittoria di domenica contro il Cagliari, Eusebio Di Francesco è tornato a parlare del suo futuro. Il tecnico del Sassuolo ha nuovamente sottolineato la presenza di una clausola nel suo contratto e ha comunicato che in settimana si incontrerà con la dirigenza per parlare del suo futuro. Ecco le sue parole:

" Il futuro appartiene ai giovani. Per me come allenatore di sicuro c’è il Sassuolo. In questa settimana decideremo insieme alla società il da farsi. Io ho un contratto, con una clausola: valuteremo il futuro con la società. "

Eusebio Di FrancescoLaPresse

La parte più significativa delle dichiarazioni di Di Francesco però non è quella che avete appena letto. Il tecnico abruzzese infatti ha poi aggiunto alcune parole al miele nei confronti della Roma, società alla quale è fortemente legato per il suo passato da calciatore (con i giallorossi ha vinto anche uno scudetto nella stagione 2000-2001):

" Al di là delle squadre a cui sono legato credo sia gratificante per un allenatore l’idea di poter crescere, anche in altri club. Io sono legato alla Roma, questo comunque è cosa diversa, essendo un professionista. Però fa piacere. "

Che Di Francesco piaccia alla Roma non è una novità. Infatti, se Monchi non dovesse riuscire a convincere Emery a raggiungerlo nella Capitale, la scelta del D.S. dovrebbe ricadere sull’attuale allenatore del Sassuolo. Dopo l’ottimo lavoro svolto in Emilia, Di Francesco, parrebbe quindi pronto a cambiare aria e a cogliere, chissà, un chance su una grande panchina del nostro calcio.

Video - Spalletti: "La sconfitta nel derby ha fatto reagire la Roma" 01:52

di Andrea Carbonari