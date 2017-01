Di Francesco: "Io sto bene a Sassuolo, Berardi è pronto per un top club"

Torino, 16 gen. (LaPresse) - "Il futuro mio e di Berardi? Sono tutte valutazioni da fare, sono molto contento qui. Ma dobbiamo crescere in tutti i sensi, stiamo lavorando per quello. Non lo so quale sarà il mio futuro. Berardi secondo me da due anni era già pronto per una grande squadra, poi è stata una scelta sua quella di restare con noi". Così Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su RadioUno. "Io so del valore di Domenico, sono uscite voci sul suo infortunio assurde. Berardi è un ragazzo eccezionale, che al di fuori del campo è un professionista di altissimo livello e ha una maturità e una personalità grandissime", ha concluso il tecnico neroverde.