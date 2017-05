Di Francesco: ”Potrei rimanere, dipende dal progetto”

L’allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti a proposito del suo futuro. Il giovane tecnico dei neroverdi ha parlato della importante clausola da tre milioni di euro che i club interessati dovranno pagare per strapparlo alla società emiliana e delle condizioni necessarie affinché egli possa rimanere sulla panchina del Mapei Stadium a lungo.

" Ho deciso di legare il mio futuro al Sassuolo. Parlo seriamente, faccio fatica a parlare di mercato. Potrei rimanere per tanti anni come potrei andare via tra poco. Eventualmente, nella scelta della nuova squadra saranno fondamentali, anzi, decisive l’importanza e la serietà del progetto. Futuro lontano dai neroverdi? Vedremo. Se mi vuole qualcuno deve pagare. Costo 3 milioni, il valore della clausola rescissoria. Non è poco, ma ci può stare. Se vuoi qualcuno è perché lo vuoi veramente. Giusto che una società che ha creduto in te si tuteli in questo modo. "

Di Francesco parla dell’importanza della serietà del progetto di Squinzi, che fino ad ora, a parte l’ultima stagione sfortunata, è sempre andato in crescendo, dalla Serie B all’Europa League. Le offerte per il tecnico del Sassuolo però non mancano e per quanto riguarda l’Italia al momento la Roma sarebbe più di una semplice ipotesi. I giallorossi infatti non hanno mai nascosto l’interesse per l’allenatore abruzzese e potrebbero fare un tentativo per il dopo–Spalletti.

Il tecnico ha infine parlato di un suo possibile futuro fuori dai confini nazionali:

" Allenare all’estero mi piacerebbe ancor più dell’Italia, ma credo non sia ancora il momento. "

di Andrea Carbonari

Video - Di Francesco: "Il Sassuolo non è abituato ad avere alibi" 00:54

