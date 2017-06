Di Francesco si presenta: "De Rossi un esempio, serviranno umiltà e senso di appartenenza"

Eusebio Di Francesco è da ieri il nuovo allenatore della Roma avendo firmato un contratto biennale fino al 2019. Per lui è il terzo ritorno in giallorosso: è stato giocatore dal 1997 al 2001, team manager tra il 2005 ed il 2006 ed ora allenatore. Oggi, in conferenza stampa si è presentato così: “Voglio far bene, portando un senso di appartenenza a questa maglia. Cercheremo di trasmettere entusiasmo che è la cosa più importante”. La piazza romana tradizionalmente è sempre stata molto esigente: “È importante creare compattezza, lavorare per un obiettivo comune, ci saranno momenti difficili, momenti facili, la speranza è che sia un percorso più in discesa per i risultati. So che questo è un ambiente difficile ma io sono sereno, il mio modo di pensare il calcio non cambierà sarà sempre propositivo: poi bisogna vedere con chi si gioca e dove si gioca, noi cercheremo di migliorare partendo da un sistema di gioco che è il 4-3-3”. Qualche nota interessante anche sui singoli: "Nainggolan può fare anche 18 gol, ha le qualità per essere determinante. Spero che Florenzi si riprenda presto così da portarlo a Pinzolo. Peres è abituato a giocare a cinque, ha grandi qualità offensive e lo tengo in considerazione. Paredes è un centrocampista perfetto per il 4-3-3, Strootman è un’ottima mezz’ala, ha ritrovato la condizione ed è trascinante, è un po un capitano in campo".

Tante aspettative dopo una stagione da record, pur senza trofei: “Preferisco mantenere un profilo basso, ho parlato di umiltà nel lavoro: partendo da qui si raggiungeranno grandi risultati”. Una curiosità ed un elogio per Daniele De Rossi:

" La prima persona che ho chiamato quando ho raggiunto l’accordo con la Roma è stato De Rossi, perché è un’emblema per questa squadra, è l’idolo di mio figlio, è sempre il primo ad esultare quando i compagni fanno gol, dovrebbero prendere tutti esempio da lui. Conosciamo tutti il valore di Daniele, credo che sia il mio punto di riferimento ma anche degli altri, al di là che giochi titolare o meno "

Un punto sulla Roma vista da avversario e sugli obiettivi della prossima stagione: “Dovremo lavorare sodo per cogliere risultati in tutte e tre le competizioni: nella stagione appena conclusa sono stata raggiunti dei record, la Roma ha fatto 87 punti ed un giocatore ha superato quota 30 gol, però per raggiungere i traguardi bisognerà fare qualcosa in più. Questa è una squadra competitiva, con giocatori interessanti, ma si è trovata di fronte ad una squadra fortissima come la Juve”.

Di Francesco ha parlato anche di Francesco Totti:

" A breve Totti dovrà dare una risposta sul futuro, io sarei molto contento di lavorare con lui "