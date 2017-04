Diamanti e Aleesami tengono in vita il Palermo: Fiorentina sconfitta 2-0

Il Palermo non vinceva dal 5 febbraio e rimanda un verdetto che sembra inevitabile con una vittoria netta e meritata sulla Fiorentina. Il match che mantiene in Serie A i rosanero, complice la caduta dell'Empoli in casa contro il Sassuolo, porta le firme di Diamanti e Aleesami per due prime volte e due reti molto belle. La Viola, priva di condizione fisica e di mordente, non riesce mai a ribaltare l'inerzia e si allontana dall'Europa League. Paulo Sousa rinuncia per tutta la partita a Federico Bernardeschi facendo addirittura debuttare lo sloveno Mlakar. Dovrà rendere conto di questa scelta.

La cronaca della partita

La prima frazione è bloccata e il Palermo tiene molto bene il campo. A rompere il ghiaccio è Diamanti che dipinge una punizione-gioiello dal limite con il suo sinistro. Paulo Sousa inserisce Chiesa al posto di Milic e la Viola si sveglia, ma la punizione di Ilicic è di poco alta sopra la traversa. Babacar ha la chance del pareggio solo davanti al portiere, ma si fa ipnotizzare da Fulignati.

Nella ripresa Nestorovski non trova la porta da posizione invitante mentre Chiesa impegna Fulignati. Mlakar, al debutto, ha un'occasione enorme sulla testa ma l'impatto è infelice a due metri dalla porta. Tagliavento espelle Astori per doppia ammonizione all'87' e al 91' Aleesami segna anche lui con il sinistro il suo primo gol in maglia rosanero: finisce 2-0.

La statistica chiave

9 - La Fiorentina era imbattuta contro il Palermo in Serie A da otto partite (sei successi, due pareggi) avendo mantenuto la porta inviolata quattro volte nel parziale. Al nono tentativo passano i rosanero.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Alessandro Diamanti : si è fatto attendere il primo gol con la maglia del Palermo e non poteva che essere così: una perla su punizione. I rimpianti sono tanti per una stagione che non è andata come doveva andare e per la sua qualità, sfruttata solo a sprazzi e mal gestita da tecnici e società.

Il peggiore in campo

Paulo Sousa: la sostituzione al minuto 38 (Chiesa per Milic) suona molto come un'ammissione di colpevolezza. Ennesima formazione di partenza discutibile e pur di non inserire Bernardeschi nemmeno a gara in corso fa debuttare il classe '98 Mlakar con la Fiorentina in svantaggio. Sempre più lontano da Firenze, sempre più in confusione.

Il tabellino

PALERMO (3-5-1-1): Fulignati; Cionek, Goldaniga, Andelkovic (68’ Gonzalez); Rispoli, Jajalo, Gazzi, Chochev, Aleesami; Diamanti (90’ Bruno Henrique); Nestorovski (82’ Sallai). All. Bortoluzzi.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo (57’ Saponara), Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Vecino, Milic (38’ Chiesa); Ilicic (70’ Mlakar), Borja Valero; Babacar. All. Paulo Sousa.

Arbitro: Paolo Tagliavento della Sezione di Terni

Gol: 32' Diamanti (P), 91' Aleesami (P)

Note: all'87' espulso Astori (F) per doppia ammonizione; ammoniti Nestorovski, Salcedo, Diamanti, Badelj