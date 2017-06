Diego Costa rompe con il Chelsea: dopo Morata e Belotti, è lui il nome buono per il Milan?

Sono stati a un passo dalla separazione a gennaio. Ma, adesso, la situazione sembra davvero irrimediabile. Perché a comunicare la cessione imminente di Diego Costa è stato Antonio Conte in persona. Il manager del Chelsea ha inviato al centravanti un SMS per informarlo delle nuove strategie societarie, destinate molto probabilmente a riportare a Londra Romelu Lukaku. E, adesso, si tratta soltanto di capire dove potrà finire, per giunta a prezzo di saldo.

" L’altro giorno ho ricevuto un SMS da Conte, mi ha detto che non faccio più parte dei suoi piani. È una vergogna. Ho un contratto con il Chelsea, ma non mi vogliono. Quindi andrò via, in prezzo di saldo. "

- Diego Costa mercoledì sera

Diego CostaGetty Images

Atletico Madrid e Cina, ipotesi problematiche

La prima ipotesi è quella che ricondurrebbe Diego Costa in Spagna. Ma è stato proprio il diretto interessato a spiegare quanto sia difficile ritornare all’Atletico Madrid. Non tanto perché i Colchoneros non potranno mettere sotto contratto nuovi giocatori sino al gennaio 2018, bensì perché tornare alla corte di Diego Simeone per stare fermo quattro mesi avrebbe effetti deleteri sulla sua forma e sulle prospettive in vista del Mondiale. Non è da escludere che torni a farsi avanti qualche club cinese come già accaduto a gennaio. Eppure, anche qui, è chiaro come si tratti di una possibilità rischiosa se l’obiettivo di Diego Costa è quello di mettersi in mostra per entrare nella lista dei 23 della Spagna.

Jorge Mendes e il Milan, l’intreccio porta a lui?

La notizia che rimbalza dall’Inghilterra parla però di un altro possibile approdo per l’attaccante del Chelsea. Si tratterebbe del Milan, da tempo alla ricerca di un centravanti. Alvaro Morata sembra indirizzato verso il Manchester United, mentre la prima offerta per Andrea Belotti è stata respinta al mittente dal Torino. Guarda caso, nelle prossime ore arriverà a Milano Jorge Mendes, il procuratore di Diego Costa, per un incontro di lavoro con i vertici rossoneri. L’agente ha già parlato con Fassone e Mirabelli nel weekend a Cardiff, ora si entrerà più nello specifico. Se nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi di James Rodriguez e André Silva, ora è il turno di Diego Costa. Anche perché, se è vero che si libererà a prezzo di saldo, il Diavolo potrebbe risentire meno di un’eventuale concorrenza internazionale. Non resta che attendere.