Dinamo Kiev, trattativa in fase avanzata per Hiljemark

Il centrocampista del Palermo Oscar Hiljemark è sempre più vicino alla cessione. In passato ci sono stati interessamenti da parte di Torino e Atalanta che, tuttavia, non hanno mai raggiunto la richiesta di Zamparini per cedere lo svedese. In queste ultime ore vi è stato uno scatto deciso della Dinamo Kiev, squadra ucraina attualmente seconda in campionato.

L’offerta messa sul tavolo dalla dirigenza ucraina è di 3 milioni più bonus. Zamparini, la cui richiesta iniziale era di 4 milioni, sembra essere soddisfatto dell’offerta della Dinamo Kiev. La trattativa potrebbe subire un’ulteriore accelerata già nelle prossime ore. Il centrocampista svedese, in un anno e mezzo in Sicilia, ha collezionato 55 presenze andando in rete 4 volte.