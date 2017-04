Donnarumma-capitano e la via di fuga nel contratto: Milan all'opera per blindarlo

Donnarumma-capitano, un’ipotesa ventilata da settimane e al contempo una possibile strategia per blindare nel breve-medio periodo il portierone rossonero. Sono giorno incandescenti per il rinnovo del contratto del classe 1999 originario di Castellammare di Stabia, giorni in cui si registrano i primi contatti con il super procuratore Mino Raiola. Trattenere “Gigio” non può che essere il primo punto all’ordine del giorno per la task force nuova di pacca guidata da Mirabelli e Fassone: portare a termine questo primo compito e contemporaneamente offrirgli la fascia di capitano sarebbe un segnale tanto simbolico quanto confortante per i tifosi del Milan, che ormai da anni si interrogano sul futuro della loro squadra del cuore.

Fascia da capitano, patata bollente

Quest’anno l’hanno indossata nell’ordine Riccardo Montolivo, Ignazio Abate, Mattia De Sciglo, Cristian Zapata e Gabriel Paletta: nomi che a dirla tutta non hanno mai scaldato i cuori rossoneri. La cartina di tornasole di questo “distacco” è quello che è accaduto nel rovente post partita di Milan-Empoli: l’aggressione a De Sciglio da parte di un gruppo di facinorosi è sintomatica del rapporto ormai logoro tra terzino e ambiente ma anche di una sorta di maledizione che grava su quella fascia da quando non campeggia più sul braccio di Paolo Maldini. L’unica eccezione è rappresentata da Massimo Ambrosini e il paradosso è che entrambi sono e furono oggetto di feroci contestazioni da parte di una fetta di tifo rossonero. Chi meglio di Donnarumma potrebbe tornare a nobilitarla, contribuendo a fidelizzare nuovamente il popolo rossonero? Certo, parliamo di un diciottenne che di ruolo fa il portiere e dunque per definizione alberga lontano dal vivo del gioco, ma questo è un caso assolutamente particolare, la classica eccezione che conferma la regola.

CAPITANI 2016/2017 N° DI GIORNATE IGNAZIO ABATE 17 RICCARDO MONTOLIVO 7 MATTIA DE SCIGLIO 7 CRISTIAN ZAPATA 1 GABRIEL PALETTA 1

Clausola in arrivo, altro puntello per blindarlo

Secondo il Corriere della Sera, inoltre, il Milan starebbe pensando a una clausola che consentisse al ragazzo e al suo procuratore di uscire dal contratto qualora i rossoneri non compiessero l’auspicato salto di qualità e un top club si presentasse con un’offerta impossibile da rifiutare. In quel caso Donnarumma apporrebbe la sua firma sul rinnovo, anche in segno di riconoscenza verso il suo club di origine, ma conserverebbe questa via di fuga per inseguire traguardi più ambiziosi. Qualunque siano i suoi sviluppi il mantra non può che essere: "Dimmi se tratterrai Donnarumma o meno e ti dirò che Milan sei". I tifosi aspettano al varco, la credibilità del Milan (che verrà) è pienamente in gioco.