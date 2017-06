Donnarumma: "Dopo l'Europeo incontro il Milan per il rinnovo". Ma è giallo: "Profilo hackerato"

La telenovela non ne vuole sapere di finire. Donnarumma rinnova? Forse, no. Anzi, sì. Se nel pomeriggio odierno un tweet del portiere aveva mandato in tilt i social network, in serata è un messaggio rilasciato sul profilo Instagram ufficiale del giocatore a chiarire la situazione. Perché, alla dichiarazione d’amore a Mino Raiola, ha fatto immediatamente seguito quella al Milan stesso.

" Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa èche, non appena sarà finito l'Europeo, incontrerò la Società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo. "

Un messaggio che rappresenta una schiarita vera e propria nel futuro di Donnarumma. Perché, se da un lato non significa una rottura con l’agente, dall’altro illustra uno scenario ben delineato per il futuro. I conflitti si sono placati. Ora l’obiettivo condiviso è quello di prolungare la permanenza in rossonero del numero 99.

Che, al massimo il primo luglio (la finale dell’Europeo è venerdì 30 giugno), potrà sedersi al tavolo con il Milan e Raiola per discutere il proprio rinnovo. La parola fine è in arrivo?

Sì, anzi no... Perché circa un'ora dopo il messaggio su Instagram di Donnarumma, lo stesso portiere ha aggiunto un altro post in cui si parla di "hackeraggio del profilo" e di conseguente chiusura dei social del giocatore (puntualmente avvenuta). E, adesso, è mistero...