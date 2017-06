Donnarumma dribbla le domande sul mercato: "Penso solo alla nazionale, del futuro parleremo dopo"

In aggiornamento...

Come previsto, la tanto attesa conferenza stampa ha partorito il topolino. La premessa del ct Di Biagio ha spento subito le velleità: "Non volevo far venire Gigio in sala stampa e volevo lasciarlo tranquillo in questo momento particolare. Lui è voluto venire lo stesso e lo ringrazio, vuole far capire ciò che in questo momento è importante per lui. Anticipo già che non risponderà a domande sul club e sul mercato perché".

Pochi istanti dopo, è lo steso Donnarumma a confermare la tesi del ct:

" Voglio dimostrare che sono sereno, sto pensando solo alla partita di domani, mi spiace si sia creato questo putiferio attorno a me. Pensiamo solo alla partita di domani ed al mio futuro si penserà solo dopo la nazionale "

Lo stesso Donnarumma ha poi dribblato anche le domande sull'utilizzo dei social: "Possono essere divertenti ed anche no, io li uso per passare il tempo". Ogni domanda sulle questioni inerenti al mercato anche successive all'introduzione della conferenza stampa, è stata "stoppata" dal ct Di Biagio.

L'analisi di Donnarumma si è poi spostata sulla partita di domani: "L'affronterò dando il meglio di me, sono tranquillissimo".