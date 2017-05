Donnarumma e il Milan, principio d'accordo con Raiola per il rinnovo

Nelle ultime ore il Milan avrebbe trovato un principio d’intesa con Mino Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere 18enne potrebbe firmare un contratto quinquennale a cinque milioni di euro a stagione: questo ingaggio, inoltre, aumenterà automaticamente negli anni in base agli obiettivi raggiunti (come vittorie e titoli). Con ogni probabilità, per il numero 99 rossonero, arriverà anche la fascia da capitano nel giro di tre o quattro anni.

Quella del possibile rinnovo di Donnarumma, però, non è l’unica novità delle ultime ore: dopo Kessiè e Musacchio, potrebbe arrivare anche Ricardo Rodríguez. Per il terzino sinistro del Wolfsburg si punta a chiudere entro giovedì, dato che per venerdì 10 sono state fissate le visite mediche.

Giornata di fuoco a casa Milan: dalle visite mediche di Kessiè al principio d’intesa per il rinnovo di Donnarumma, passando per gli accordi per Biglia e Rodríguez. Finita la stagione, sembra esser davvero partita la (ri)costruzione rossonera.