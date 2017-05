Donnarumma, è tempo di decidere: il paternalismo di Montella coglie nel segno

" Il futuro di Donnarumma? So che la società sta facendo degli sforzi enormi per riconoscere le grandi qualità di Gigio. Voglio bene come a un figlio a Donnarumma ma ora deve fare una scelta e deve capire cosa vuole fare da grande. Ma con la massima serenità perché la società sta facendo di tutto per tenerlo "

Col bastone e la carota, così Vincenzo Montella ha scelto di approcciare la vexata quaestio Gianluigi Donnarumma: il suo paternalistico consiglio al numero uno rossonero lo mette di fronte alle proprio responsabilità. Come a dire, il tempo di decidere è adesso. Restare per contribuire a riportare in alto il nuovo Milan del corso cinese oppure approdare in qualche lido dorato per giocarsi subito le proprie fiches in Europa League? Non è più tempo di nascondersi.

Gli sforzi della società

Si è parlato di un'estensione di contratto (fino al 2022?), ampio ritocco d'ingaggio (3,5 a stagione più bonus), della fascia capitano al braccio e persino dell'ingaggio del fratello portiere, l'ex milanista Antonio. Tutte queste mosse come parte di una strategia ad ampio raggio per blindare il classe 1999 di Castellammare di Stabia. La nuova società rossonera tramite il proprio ambasciatore Marco Fassone ha chiaramente lasciato intendere di puntare con decisione sul top player a strisce rossonere, di considerarlo imprescindibile per il progetto. Non solo. In controtendenza rispetto agli ultimi anni si è mossa in anticipo sul mercato pianificando in tempi non sospetti l'organico per la prossima stagione, come da esplicita richiesta di Raiola. L'entourage del "portierone" voleva un Milan competitivo? Benissimo, la task force di mercato guidata da Mirabelli sta lavorando (anche) per loro.

Donnarumma cuore rossonero, ma esca allo scoperto

Che il ragazzo abbia i colori rossoneri nel cuore non v'è dubbio alcuno: lo dimostrano le prestazioni in campo, in primis, atteggiamento e attaccamento alla maglia del diretto interessato e poi quel bacio - sincero, spontaneo a al contempo rabbioso - allo stemma rossonero al triplice fischio dell'incendiario Juventus-Milan dello scorso 10 marzo. Allo stesso, tuttavia, incalzato sul proprio futuro Donnarumma si è sempre trincerato dietro al proprio agente: "Sono legato al Milan, ma al mio futuro ci penserà il mio procuratore". È tempo di capire da che parte stare perchè il treno del Milan del futuro si è già messo in movimento e procederà con o senza Donnarumma. Il golden boy svezzato a Milanello ci salterà su?