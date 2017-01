Donnarumma: "Fiero di vestire la maglia del Milan: voglio l'Europa con questa squadra"

Milan-Napoli non è mai una partita come le altre per Gigio Donnarumma. Il quasi 18enne portiere rossonero originario di Castellamare di Stabia ha mosso i primi passi a Gragnano nell’Asd Club Napoli e prima di approdare Milan all’età di 14 anni ha sfiorato lo sbarco nelle giovanili dei partenopei. Sabato con il suo Diavolo Donnarumma proverà ad ottenere la sua prima vittoria in carriera contro il Napoli, un successo che permetterebbe alla squadra di Montella di rilanciarsi nella corsa al terzo posto: un obiettivo a cui i rossoneri non pensavano ad inizio stagione ma che ora non sembra più irraggiungibile…

" È sempre emozionante, poi ci saranno i miei genitori allo stadio – spiega Donnarumma a Milan Tv - Speriamo di fare una grande partita: vogliamo fare bene per il nostro pubblico e recuperare i punti persi per strada. La Supercoppa ci ha galvanizzato: è stata un'emozione indescrivibile, la vittoria del gruppo, perché c'era tanta voglia di tornare al successo. Ora, però, spero di tornare in Europa: è il nostro primo obiettivo stagionale. "

Idolo incontrastato dei tifosi rossoneri, il suo futuro al Milan è ad oggi incerto. Il suo procuratore Mino Raiola ha ammesso a più riprese di voler attendere il closing e il buon esito della trattativa con la cordata cinese. Donnarumma però coglie l’occasione per lanciare un messaggio di fedeltà e amore al pubblico…

" Sono orgoglioso di indossare questa maglia. Io cerco sempre di caricare i miei compagni quando siamo in campo proprio perché indossiamo una casacca importante e serve grande cattiveria per onorarla. "