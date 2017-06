Donnarumma lascia Raiola? Arriva la smentita diretta di Gigio!

Della serie: levare ogni dubbio. Gianluigi Donnarumma ha già fatto la sua scelta e così andrà fino in fondo. Con buona pace di chi ci credeva, sperava… e chi ne aveva scritto. In mattinata alcuni organi di stampa facevano rimbalzare la clamorosa notizia di una rottura ormai imminente tra Donnarumma e Mino Raiola, frutto del lavoro ai margini di Montella – pizzicato a casa dei genitori – e dello stesso Fassone, pronto a riaccogliere il ragazzo.

Approfondimenti che raccontavano di un Donnarumma pronto ad accettare l’offerta del Milan e scaricare addirittura Mino Raiola, come di fatto “richiesto” in quel comunicato di qualche giorno fa della Curva Sud Milano.

A riportare tutti sulla terra però la realtà dei fatti di un tweet arrivato dopo 37 giorni di silenzio sui social network e che non lascia spazio a grandi interpretazioni: “Donnarumma-Raiola. Ieri, oggi e domani!!”.

Insomma, il diretto interessato torna a esprimersi e in un amen sceglie di dare continuità alla linea del suo procuratore, spazzando in 5 parole fiumi di inchiostro e chiacchiere e riportando alla realtà dei fatti l’intera vicenda: la rottura al momento rimane tale. Per il futuro di Gigio Donnarumma bisognerà parlare con Mino Raiola e il suo staff.