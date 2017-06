Donnarumma respinge le domande: "Rinnovo? Vedremo, vedremo..."

" "Rinnovo? Vedremo, vedremo..." "

Così si è espresso Gianluigi Donnarumma, interpellato sul rinnovo del contratto con il Milan nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, sulla strada per raggiungere il ritiro della Nazionale a Coverciano. Nella giornata di giovedì il suo entourage si era incontrato con il direttore sportivo del Milan Mirabelli senza giungere alla fumata bianca, visto che Mino Raiola aveva chiesto ulteriore tempo ai rossoneri per valutare la situazione del suo assistito.

Ancora una volta, dunque, il portiere del Milan ha preferito non sbilanciarsi sul suo futuro, senza far trapelare in alcun modo le sue vere intenzioni. Al momento non è dato sapere se il classe 1999 ha intenzione di rimanere in rossonero oppure di approdare in qualche lido dorato. E la telenovela non può che avere un seguito…