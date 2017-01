Dopo Melo e Jovetic l'Inter prova a cedere anche Nagatomo: lo vuole il Burnley

Il mercato dell’Inter è attivo sia in entrata – vedi il colpo Gagliardini -, sia in uscita – Melo e Jovetic tra tutti-. Tuttavia potrebbe non fermarsi qui: anche il terzino giapponese Yuto Nagatomo, all’Inter dal 2011, potrebbe salutare i suoi compagni. Nelle scorse sessioni di mercato si erano fatte avanti pretendenti dalla Bundesliga, ma adesso è forte il pressing del Burnley, squadra inglese, attualmente 12° nella classifica di Premier League.

La squadra del Lancashire è intenzionata ad acquistare il giocatore e il club nerazzurro è disposto ad aprire una trattativa solamente se il Burnley è pronto ad ingaggiare il giapponese a titolo definitivo. La valutazione del nipponico si avvicina intorno ai 5/6 mln €.

Yuto Nagatomo ha trovato poco spazio nelle ultime due stagioni e il suo andamento è decisamente calato dalle prime esperienze in nerazzurro. Quest’anno ha collezionato solo 11 presenze tra campionato ed Europa League senza convincere Frank De Boer e Pioli. Sembra che la permanenza di uno dei ‘senatori’ nerazzurri del dopo Triplete sia giunta al termine, ma il mercato invernale ci ha sempre mostrato colpi di scena.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

