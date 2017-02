Doppietta di Tello, la Fiorentina batte il Pescara al 94’ e si rilancia

Nel giorno del compleanno di Gabriel Omar Batistuta la Fiorentina regala una vittoria thrilling ai propri tifosi e rimane agganciata non si sa bene come al treno che vale l’Europa agganciando il Milan di Montella al settimo posto del campionato. Passata in svantaggio in avvio dopo il gol dell’ex Roma Caprari e a lungo vittima del suo torpore e della sua leziosità, la squadra di Paulo Sousa ribalta il passivo con la doppietta del "Re per una notte” Cristian Tello dopo che l’ingresso del baby fenomeno Federico Chiesa aveva stappato il match. Beffa atroce per il Pescara di Massimo Oddo, cui – va almeno riconosciuto – quest’anno gira proprio tutto storto.

La cronaca della partita

Pescara clamorosamente in vantaggio grazie al destro radente di Valerio Caprari a tu per tu con Sportiello, su innesco perfetto di Biraghi tra le linee: difesa viola non pervenuta. La Fiorentina di Paulo Sousa non riesce a imbastire una reazione degna di nota facendo perlopiù il solletico all’attento Bizzarri.

Pazzesca rimonta della Fiorentina nella ripresa grazie alla doppietta di un superlativo Tello: destro a giro alla Del Piero da fuori area e mortifero tiro cross che inganna Albano Bizzarri. Ma è una mossa dalla panchina a rivoluzionare il match: l’impatto di Federico Chiesa sulla partita è devastante.

La statistica chiave

10 - La Fiorentina ha segnato 10 gol da fuori area su azione in questa Serie A, almeno quattro più di ogni altra squadra.

Il Tweet

Il migliore

Cristian TELLO – Eroe della serata. Destro all’incrocio di “delpieriana” memoria e tiro-cross sanguinoso che si trasforma nel gol della vittoria. Anche nel primo tempo era stato uno dei pochi a seminare lo scompiglio.

Il peggiore

Nenad TOMOVIC – Primo tempo da incubo, dove peraltro rischia persino il cartellino rosso. Sempre in affanno.

Il tabellino

Pescara (4-3-3): Bizzarri; Crescenzi, Stendardo, Gyomber, Biraghi; Zampano (72’ Brugman), Bruno, Memushaj; Caprari (80’ Kastanos), Bahebeck (75’ Cerri), Benali

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello; De Maio, Sanchez, Tomovic (45’ Chiesa); Tello, Badelj (84’ Cristoforo), Vecino, Maxi Olivera; Borja Valero, Ilicic; Babacar (96’ Salcedo)

Arbitro: Russo

Gol: 15’ Caprari; 68’, 94’ Tello

Note – Ammoniti: Gyomber, Biraghi, Bruno, Benali; Tomovic, Badelj, Vecino