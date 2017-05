Doppietta Mertens e il Napoli non molla il 2° posto: 4-1 alla Fiorentina e record di punti

La Roma vince a Verona, ma il Napoli non molla il colpo e prolunga la battaglia per il 2° posto fino all'ultima giornata. Tutto troppo semplice, però, contro la Fiorentina, con una squadra che sembra non aver recepito le direttive del proprio allenatore, andando in confusione sin dai primi minuti della gara del San Paolo. Solo Ilicic prova a fare qualcosa, un gol per l'ex Palermo e nulla di più con la Viola che rischia di saltare ad ogni affondo. Apre i giochi Koulibaly, segna il solito Insigne ma arriva anche doppietta per Mertens, ancora in corsa per la classifica marcatori. È un Napoli show, peccato per qualche passo falso nella prima parte del 2017 (con in gioco gli ottavi di Champions contro il Real Madrid); con un po' più di attenzione e precisione non sarebbe stato così strano vedere i partenopei lottare fino all'ultimo per lo Scudetto con la Juventus.

Cronaca

Fiorentina molto confusa nella prima parte di gara e all'8' c'è subito la zampata vincente di Koulibaly che in tap-in supera Tatarusanu, dopo la corta deviazione del portiere romeno su Hamsik. Gli ospiti non rispondono e Mertens sfiora il raddoppio in due occasioni, il belga prima deposita a lato dopo aver saltato Tatarusanu, qualche minuto più tardi manda sul palo con una conclusione dal limite. Solo Ilicic cerca di svegliare la Fiorentina (gran parata di Reina), ma nel finale di tempo arriva il 2-0 di Insigne che non può sbagliare davanti al portiere dopo l'assist di Mertens (i giocatori della Viola si lamentano per un fallo non fischiato su Cristóforo).

Koulibaly - Napoli-Fiorentina - Serei A 2016/2017 - LaPresseLaPresse

Nella ripresa Paulo Sousa cerca di cambiare le cose con gli innesti di Babacar e Tello, ma il Napoli sfiora il tris con la conclusione da fuori di Insigne che sfiora il palo. Arriva il 3-0 con il solito Mertens che beffa l'intera difesa ospite, ma al 60' arriva il gol della bandiera con il piattone di Ilicic su assist di Tello. È solo un lampo di orgoglio della Viola, poco dopo c'è infatti il 4-1, ancora con la firma di Mertens che prima regala una palla d'oro ad Insigne con tunnel e no-look su Gonzalo Rodríguez, poi segna in tap-in sulla deviazione di Tatarusanu. Nel finale Sarri regala la standing ovation a Mertens, rispolverando Pavoletti, mentre Babacar manca da due passi il gol del 2-4.

La statistica

83 - Con la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli supera il proprio record di punti fatti in un campionato di Serie A (82 nella stagione 2015/2016).

Il Tweet

Il messaggio della curva è chiarissimo, i tifosi del Napoli vogliono lo Scudetto per il prossimo anno...

Il migliore

Dries MERTENS - Nel primo tempo sbaglia un clamoroso gol davanti a Tatarusanu e colpisce poi il palo, ma nella ripresa chiude in pratica la partita con due lampi: bellissima poi l'azione del 4-1, fatta iniziare proprio dal belga. Il classe '87 sale a quota 27 gol ed ora sogna anche la classifica marcatori (a -1 da Džeko).

Mertens - Napoli-Fiorentina - Serei A 2016/2017 - LaPresseLaPresse

Il peggiore

Matías VECINO - Un peso a centrocampo, con l'uruguaiano che non riesce a districarsi nella fitta rete di passaggi del Napoli. Un giallo per un brutto fallo nella ripresa, si perde anche Koulibaly nell'occasione dell'1-0 partenopeo.

Tabellino

Napoli-Fiorentina 4-1

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Raúl Albiol, K.Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorginho (69' A.Diawara), Hamsik (66' Rog); Callejón, Mertens (79' Pavoletti), L.Insigne. All. Maurizio Sarri

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomović, Gonzalo Rodríguez, De Maio; Bernardeschi, Vecino, Badelj, M.Olivera (54' Babacar); Ilicic, Cristóforo (54' Tello); Kalinić (81' Saponara). All. Paulo Sousa

Marcatori: 8' K.Koulibaly (N), 46' L.Insigne (N), 57' e 64' Mertens (N); 60' Ilicic (F)

Arbitro: Nicola Rizzoli, sezione di Bologna

Ammoniti: 43' Raúl Albiol, 49' K.Koulibaly, 58' Vecino

Espulsi: nessuno