Doppio Dzeko, poker Roma: Fiorentina annichilita, Juventus avvisata

Missione compiuta per la Roma di Spalletti, che lava l’onta della bruciante sconfitta di Genova contro la Sampdoria e si ributta anima e corpo nella disperata rincorsa alla Juventus capolista in solitaria. Dopo un avvio complicato contro la Fiorentina DI Paulo Sousa, la Roma esce alla distanza e sbrana gli avversari con un maiuscola prova da grande squadra, non solo spietata ma anche bella a vedersi grazie a una crescita esponenziale di ogni suo effettivo. Restano quattro le distanze da colmare con la Juventus – domani impegnata sul campo del Crotone nel recupero -, ma il livello di gioco profuso lascia ben sperare i tifosi; Viola inchiodata a quota 37 e le attaccature di distanza dalla zona che vale l’Europa cominciano a essere davvero troppe.

La cronaca della partita

La prima parte della gara sorride alla Fiorentina, disinvolta e minacciosa dalle parti di Szczesny, poi sale in cattedra la Roma e grazie a un quarto d’ora di fuoco e fiamme stappa il match grazie al controllo di petto e destro implacabile di Dzeko su scucchiaiata morbida di un sontuoso De Rossi. Potenziale offensivo della Roma devastante, Fiorentina spuntata davanti a vanificare enorme volume di gioco macinato in mezzo al campo.

Monologo giallorosso nella ripresa: Fazio prende l’ascensore e scaraventa in rete con imperioso stacco aereo l’assist da calcio piazzato di De Rossi, poi Nainggolan mette l’ombrellino nel long drink con stop in corsa e destro fulminante su perfetto suggerimento di Strootman. Nel finale uno scatenato Dzeko borseggia il pallone ad Astori e fa secco Tatarusanu. Disarmante prova di forza della Roma, Fiorentina non pervenuta nei secondi 45 minuti.-

La statistica chiave

14 - La Roma ha stabilito il proprio record storico di vittorie casalinghe consecutive in Serie A (14).

Il tweet

Il tabellino

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi (85’ Paredes), Strootman, Emerson Palmieri; Nainggolan (89' Grenier), El Shaarawy (81’ Totti) ; Dzeko Allenatore: Spalletti

Fiorentina (3-4-2-1) : Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa (78’ Cristoforo), Vecino, Badelj, Maxi Olivera (63’ Ilicic); Bernardeschi (74’ Tello), Borja Valero; Babacar Allenatore: Sousa

Arbitro: Irrati

Gol: 39’, 83' Dzeko, 58’ Fazio, 75’ Nainggolan

Note – Ammoniti: Strootman, De Rossi; Sanchez, Borja Valero, Gonzalo Rodriguez

Seguono aggiornamenti…