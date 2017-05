Doppio gancio Destro e Di Francesco: Bologna-Pescara finisce 3-1

Caldo, crampi, fallacci, ritmo a singhiozzo e bei gol. Si può riassumere così un Bologna-Pescara di fine stagione e senza obiettivi di classifica. Il felsinei si aggiudicano il match per 3-1 grazie alla qualità di Destro e Di Francesco. Oltre alla freschezza del nigeriano Orji Okwonkwo, bel prospetto, rapido e intelligente, da tenere sott'occhio.

La cronaca della partita

Bologna subito in vantaggio: passano 8' e Fiorillo si rende protagonista di un rinvio corto "assassino": Di Francesco recupera il pallone, lo crossa a Destro, che di testa (e prendendosi un cazzotto involontario da Fiorillo) deposita in fondo al sacco. E' l'episodio che sveglia il Pescara: la band di Zeman alza il baricentro e, al 24', perviene al pareggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Mitriță mette al centro un pallone - dalla destra - che Bahebeck raccoglie dalle retrovie e spedisce nell'angolino più vicino con un potente rasoterra. La ripresa si apre col bellissimo (e meritato) gol di Di Francesco: Torosidīs, in proiezione offensiva, alza un pallone (deviato da Memushaj), che l'ex Lanciano gira sotto la traversa con un succulento tocco di mezzo esterno. Nel corso della girandola dei campi, da segnalare il rientro di Alberto Gilardino e l'inserimento del giovane nigeriano Orji Okwokwo: è proprio lui, in contropiede, ad assistere magistralmente Mattia Destro, che cala il tris con la doppietta personale: 3-1.

La statistica chiave

Nelle gare esterne di questa stagione, il Pescara non è mai riuscito a passare in vantaggio.

Il tweet

Il migliore

Federico DI FRANCESCO (Bologna): gol d'antologia - quello del 2-1 -, cross vincente per Destro per il momentaneo 1-0, una prestazione generosissima e... gol dedicato alla mamma. Pomeriggio da incorniciare per l'attaccante esterno del Bologna, ex Lanciano e figlio d'arte.

Il peggiore

Mamadou COULIBALY (Pescara): rischia il rosso in numerose circostanze. Deve metterci la testa se vuole consacrarsi. Specie pensando alla Serie B che lo aspetta, campionato dal "cartellino facile".

Il tabellino

BOLOGNA-PESCARA 3-1

Bologna (4-2-3-1): Mirante; Mbaye, Maietta (57' Krafth), Helander, Torosidīs; Donsah (75' Pulgar), Taïder; Di Francesco, Verdi, Krejcí (73' Okwonkwo); Destro. All.: Donadoni.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Biraghi; Coulibaly (53' Miličević), Brugman, Memushaj; Caprari, Bahebeck (73' Gilardino), Mitriță (53' Murić). All.: Zeman.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo.

Gol: 8' e 91' Destro (B), 24' Bahebeck (P), 48' Di Francesco (B).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Bovo, Coulibaly, Donsah, Destro.