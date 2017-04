Doppio Immobile, triplo Keita: 6-2 della Lazio a un Palermo impresentabile

Non c'è storia all'Olimpico: la Lazio va di fretta e rifila un umiliante 6-2 di stampo tennistico a un Palermo ai limiti dell'imprensentabilità. Si decide tutto nei primi 26 minuti: la doppietta di Immobile e la tripletta di Keita sentenziano un Palermo inadeguato per confrontarsi su questi palcoscenici; la ripresa a quel punto è solo accademia. Grazie al risultato pieno la Lazio (ri)scavalca l'Atalanta al quarto posto e rosicchia due punticini a un Napoli ora distante sette lunghezze. Quanto al Palermo, la retrocessione matematica potrebbe arrivare già alla prossima giornata: il destino dei rosanero è ormai segnato.

La cronaca della partita

Tra Lazio e Palermo c’è un abisso: la doppietta di Immobile e la tripletta di Keita tramortiscono un Palermo incapace di opporre la benché minima resistenza. Ciro Immobile si arrampica sino a quota 20 in classifica marcatori con colpo di testa e piazzato in buca d’angolo in avvio, mentre uno scatenato Keita autografa il penalty e punisce per altre due volte Posavec con conclusioni ravvicinate implacabili.

Poco, pochissimo da raccontare nella ripresa: c’è spazio solo per un sussulto d’orgoglio del Palermo, con Andrea Rispoli che per due volte sfugge ai radar della difesa biancoceleste e rende meno infamante il gap. Poi è solo accademia e girandola di cambi, prima del punto esclamativo del "canterano" Crecco.

La statistica chiave

5 - L'unica squadra che in A aveva segnato 5 gol nei primi 26 minuti era stata la Juventus (vs la Fiorentina) nel 1938. Manita

Il tweet della partita

Il migliore

KEITA Baldé Diao – Sembra Gulliver al cospetto di avversari “lillipuziani”. Si porta a casa il pallone con tripletta di pregevole fattura. Indemoniato.

Il peggiore

Michel MORGANELLA – Commette un fallo senza senso su Keita regalando un rigore alla Lazio. Non avrebbe fermato Felipe Anderson nemmeno con l’ausilio di un taxi

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Hoedt; Felipe Anderson, Parolo (45’ Lukaku), Biglia, Milinkovic (70’ Crecco), Lulic; Immobile, Keita (82’ Lombardi) Allenatore: Inzaghi

Palermo (3-4-2-1): Posavec; Sunjic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Gazzi, Jajalo (66’ Chocev), Morganella; Lo Faso (74' Traijkovski), Sallai (25’ Henrique); Nestorovski Allenatore: Bortoluzzi

Arbitro: Fabbri

Gol: 8’, 9’ Immobile, 21’, 24’ rig, 26’ Keita, 90’ Crecco; 46’, 52’ Rispoli

Note – Ammoniti: Milinkovic-Savic, Gazzi