Doppio Keita e la Lazio è super anche senza Immobile: 3-1 alla Roma, nell'ultimo derby di Totti

Grande partenza della Roma che sfiora subito il gol con Džeko, il bosniaco calcia forte ma centrale e Strakosha tocca quanto basta per mandare in calcio d'angolo. Il portiere della Lazio si ripete poco dopo, questa volta su Salah che brucia Lukaku sullo scatto, cercando poi il sinistro a rientrare. Più cinica la Lazio che al primo tentativo va a bersaglio con Keita, il senegalese sfrutta una dormita della difesa giallorossa per poi bucare Szczesny, parso anche lui poco reattivo. La Roma non reagisce; anzi, è la Lazio a sfiorare in tre occasioni il raddoppio (con Biglia e due volte con Parolo) oltre a chiedere un rigore per fallo di Fazio su Lukaku in area. Al 43' Inzaghi è costretto ad un nuovo cambio per l'infortunio di Lukaku: si torna al 3-5-2 con Felipe Anderson che prende il posto del belga. Allo scadere del primo tempo il sig. Orsato fischia un penalty in favore della Roma, per contatto in area tra Wallace e Strootman (contatto che però non c'è), e De Rossi concretizza firmando l'1-1 e il suo primo gol in campionato.

In avvio di ripresa c'è un cambio anche nella Roma con l'ingresso di Bruno Peres per El Shaarawy, mentre Džeko ha due occasionissime, ma prima si supera Strakosha, poi il bosniaco manda alto sopra la traversa. La Lazio però c'è e al 50' trova il nuovo vantaggio con la rete di Basta che beffa Szczesny grazie, soprattutto, alla deviazione decisiva di Fazio. Keita e Felipe Anderson sfiorano anche il 3-1, ma Spalletti si gioca comunque tutto passando al 4-1-5 con Diego Perotti e Totti in campo. La Roma non crea tantissimo e rischia in contropiede: Szczesny salva su Felipe Anderson, ma non può far nulla su Keita che trova la doppietta personale sull'assist di Lulić. Tanto nervosismo nel finale, con la Roma che chiude in dieci per il rosso diretto a Rüdiger.

La statistica

13 - La Roma è la squadra che ha beneficiato di più calci di rigore in questo campionato: ben 13 i penalty a favore dei giallorossi (11 dei quali concretizzati).

Totti chiude così la sua storia nei derby: 12 vinti, 12 pareggi e 13 sconfitte in Serie A contro i rivali biancocelesti...

Il migliore

Baldé KEITA - Ogni volta che tocca palla, fa tremare la difesa giallorossa. Condisce la sua gara con una doppietta, il tutto senza il suo partner Immobile. E dire che era anche in dubbio alla vigilia...

Il peggiore

Federico FAZIO - Derby da dimenticare per il difensore argentino che rischio subito tantissimo con un intervento in area su Lukaku, non sanzionato dall'arbitro. Sempre in ritardo, sempre fuori posizione.

Tabellino

Roma-Lazio 1-3

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio (64' Diego Perotti), Emerson Palmieri; De Rossi (73' Totti), Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy (46' Bruno Peres); Džeko. All. Luciano Spalletti

Lazio (4-5-1): Strakosha; Q.Bastos, de Vrij (74' Hoedt), Wallace, J.Lukaku (43' Felipe Anderson); Basta, Parolo, Biglia, Milinković-Savić, Lulić; Keita Baldé (87' Djordjević). All. Simone Inzaghi

Marcatori: 12' e 85' Keita Baldé (L); 45' rig. De Rossi (R); 50' Basta (L)

Arbitro: Daniele Orsato, della sezione di Schio

Ammoniti: 45' Biglia, 81' Hoedt, 86' Keita, 90+2 Parolo

Espulsi: 90+3 Rüdiger (R)