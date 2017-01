Doppio Matri e Pellegrini: Sassuolo corsaro 3-1 a Pescara

Il solito Pescara. Bello là davati, inguardabile per quanto riguarda la fase offensiva. Evidentemente Massimo Oddo non conosce il significato della parola "pragmatismo". E' uno di quelli che va avanti per la sua strada, indipendentemente da quello che gli accade intorno. Un po' come Zdenek Zeman, tanto per intenderci. Solo che qui il tecnico boemo ha lascio ricordi molto diversi. Sta di fatto che il Sassuolo si impone non appena decide di schiacciare il pedale dell'acceleratore, dopo il pari illusorio di Bahebeck, che aveva riequilibrato la situazione a seguito del gol lampo di Matri, giunto dopo appena 50 secondi. Finisce 3 a 1, con i conti chiusi da Pellegrini e proprio dal bomber arrivato a inizio stagione dalla Lazio. Sempre più un miraggio per gli abruzzesi la zona salvezza, che ora dista 12 punti.

Pescara-Sassuolo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Si diceva del gol-lampo, arrivato dopo neanche un giro di lancette. Politano è bravo a dialogare all'ex Matri, che sfugge a uno Stendardo ancora troppo arrugginito dalle panchine di Bergamo e con una scivolata sul secondo palo, supera un impreciso Bizzarri. Il Pescara prova a rialzare immediatamente la testa, là davanti è bello da vedere, e già al 5', su calcio di punizione di Caprari, lo stesso Stendardo sfiora il pari, con un colpo di testa miracolosamente respinto da Consigli. Gli abruzzesi attaccano a testa bassa ma per attendere il pari occorre aspettare l'11' della ripresa: azione corale innescata da Bruno, palla col contagiri indirizzata a centro area di Biraghi e preciso inserimento sul primo palo dell'ex Psg Jean-Christphe Bahebeck. E' 1-1, il pubblico pescarese si scalda ma viene nuovamente ammutolito al 65' da una gaffe del portiere Bizzarri, che esce malissimo sulla testa di Pellegrini per intercettare un cross dalla destra di Mazzitelli. E' l'episodio che taglia le gambe alla formazione del Delfino, che capitola al 73', ancora su Matri, che si esibisce in un tiro-cross, dalla destra, che scavalca Bizzarri e va a insaccarsi sotto il sette più lontano: 1-3. Nel finale, il subentrato Memushaj si fa stendere in area da Consigli: Biraghi va dal dischetto ma il portiere neroverde respinge. Della serie - in ottica pescarese - "mai una gioia".

Pescara-Sassuolo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La statistca chiave

Quello di Biraghi all'88' costituisce il quarto calcio di rigore fallito dal Pescara in questa stagione sui 6 assegnati. E' anche da questi particolari che si giudicano stagioni così disgraziate.

Il tweet

Uno degli striscioni esposti oggi pomeriggio allo stadio "Adriatico" in memoria della tragedia di Rigopiano.

Il migliore

Alessandro MATRI (Sassuolo): due doppiette nelle ultime due partite. L'attaccante arrivato dalla Lazio a inizio stagione conferma il proprio straripante momento di forma. Due reti da bomber di razza, non serve aggiungere altro.

Il peggiore

Albano BIZZARRI (Pescara): disastroso su tutti i fronti. Male sul gol a freddo di Matri, malissimo nell'uscire sul cross di Mazzitelli, facendosi anticipare da Pellegrini al minuto 65. Determina la sconfitta della squadra di Oddo. E anche sul tris dell'ex Lazio si fa prendere in castagna da quello che, di fatto, era un tiro-cross.

Il tabellino

PESCARA-SASSUOLO 1-3

Pescara (3-4-3): Bizzarri; Fornasier, Stendardo, Coda (75' Benali); Crescenzi, Cristante, Bruno, Biraghi; Caprari, Bahebeck (66' Pepe), Verre (63' Memushaj). All.: Donatelli (squalificato Oddo).

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola (54' Antei), Cannavaro, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Pellegrini (81' Duncan), Aquilani; Berardi, Matri (75 Defrel), Politano. All.: Di Francesco.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma.

Gol: 1' e 73' Matri (S), 56' Bahebeck (P), 65' Pellegrini (S).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Caprari, Coda, Matri, Berardi, Bruno, Pellegrini, Cristante, Antei, Politano.