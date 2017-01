Doppio Perisic, l’Inter riprende la sua marcia: 1-2 all’Udinese in rimonta

L’Inter riprende da dove aveva lasciato. La partita contro l’Udinese aveva tutti i contorni della trappola: la pausa natalizia aveva fermato una squadra in rampa di lancio e ricominciare vincendo in casa dei friulani non era facile. In particolare dopo un primo tempo piuttosto negativo che ha visto prevalere gli uomini di Delneri, affamati e brillanti fisicamente, i nerazzurri sembravano in balia degli avversari e delle solite lacune difensive. Il gol di Perisic, appena prima dell’intervallo, ha regalato benzina e motivazioni a una squadra che nella ripresa ha messo sotto l’Udinese riuscendo a capitalizzare la pressione solo all’87’, di nuovo grazie al croato specializzato in gol pesanti. I successi di fila sono quattro e il calendario recita Chievo-Palermo-Pescara in rapida successione: la corsa alla Champions dell’Inter passa dal mese di gennaio.

La cronaca della partita

La gara si apre con un tiro dal limite di Jankto che prende le misure. Fofana si libera di Kondogbia e tenta la botta da fuori: Handanovic compie un grande intervento. Al 17’ Samir innesca Jankto che s’infila tra Murillo e D’Ambrosio prima di battere Handanovic. L’Inter sbanda e l’Udinese spreca: de Paul, su assist di Zapata, calcia a colpo sicuro ma centra il palo mentre Jankto salta Murillo e deposita a lato un diagonale mancino. Widmer non controlla a dovere sugli sviluppi di un corner e, al 47’, arriva il pareggio nerazzurro: Icardi dalla sinistra inventa per Perisic che sorprende Karnezis.

Nella ripresa, Banega si divora un gol su cross di Candreva e Zapata spedisce fuori un’altra chance. Perisic non è preciso su punizione mentre, su cross di D’Ambrosio, Karnezis regala il pallone a Joao Mario: Widmer salva un gol fatto. All’87’ una punizione dipinta da Joao Mario pesca Perisic che incrocia di testa e fissa l’1-2 finale.

La statistica chiave

20 – Icardi (14+6) e Sanchez (13+7) sono finora gli unici due giocatori nei 5 principali campionati europei ad aver raggiunto quota 20 tra gol e assist.

Il tweet da non perdere

Non manca davvero nulla nella giornata dell'Inter...

Il migliore in campo

Ivan Perisic : a volte si prende delle pause, ma quando è in giornata è semplicemente decisivo. È specializzato in gol pesanti: ha segnato alla Juventus, al Milan e oggi una doppietta all’Udinese, sempre in extremis. Provvidenza.

Il peggiore in campo

Jeison Murillo: i suoi svarioni difensivi, in tandem con D’Ambrosio, danno il via libera alle occasioni dell’Udinese nel primo tempo. Sta per rientrare Medel e la sensazione è che presto diventerà la riserva del cileno al centro della difesa.

La dichiarazione

Samir Handanovic : “Abbiamo sofferto all’inizio perché l’Udinese è partita molto forte. Abbiamo avuto pazienza e questa vittoria è un segnale al campionato. Lottare per la Champions? Possiamo farcela”.

Il tabellino

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums (62’ Hallfredsson), Jankto; De Paul (72’ Perica), Zapata, Thereau (80’ Matos). All. Delneri

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia (83’ Eder); Candreva, Banega (56’ Joao Mario), Perisic (91’ Andreolli); Icardi. All. Pioli

Arbitro: Daniele Doveri della Sezione di Roma 1

Gol: 17’ Jankto (U), 45’ + 2’ e 87’ Perisic (I)

Note: ammoniti Kondogbia, Thereau, Jankto, Brozovic, Fofana