Douglas Costa alla Juventus? Scheda e segreti del giocatore

La Juventus ha scelto: è Douglas Costa il prescelto, l'elemento considerato ideale per innalzare ulteriormente il livello offensivo bianconero. Lui più di Federico Bernardeschi: per esperienza ma soprattutto perché la strada con il Bayern Monaco è in discesa ormai da qualche anno, dopo le operazioni Vidal, Coman e Benatia. Il brasiliano - tramite il proprio agente, presente martedì nella sede bianconera - avrebbe già dato parere positivo a un eventuale trasferimento a Torino: resta ora da trovare l'accordo tra i club. Ma sarebbe proprio lui l'uomo ideale per la Signora? Scopriamolo nella nostra scheda.

Dati anagrafici

Nato: 14 settembre 1990

Ruolo: Esterno offensivo

Piede preferito: Sinistro

Nazionale: Brasile (21 presenze, 2 gol)

Douglas Costa esulta dopo un gol col BayernGetty Images

Statistiche: mai in doppia cifra

Squadra-Anni Presenze Gol Grêmio (2008-2009) 31 2 Shakhtar (2010-2014) 165 32 Bayern Monaco (2014-2017) 77 14 ULTIMA STAGIONE (Bayern Monaco) 34 7

Valutazione economica: può arrivare per 40 milioni

È forte, e dunque il suo prezzo è altissimo. E la Juventus lo sa bene. Eppure a Torino Douglas Costa lo vogliono davvero, tanto da essere disposti a venire incontro alle richieste del Bayern Monaco, che valuta il brasiliano una cinquantina di milioni. Marotta tratterà sul prezzo anche nei prossimi giorni: secondo la 'Bild' l'operazione è destinata a chiudersi per 40 milioni. Di certo il parere positivo del giocatore, che a Monaco è chiuso da una concorrenza asfissiante aumentata dall'arrivo di Gnabry (e forse di Alexis Sanchez), è un'arma in più che la Juve potrà utilizzare a proprio favore.

Qualità: tecnica e accelerazione, un vero brasiliano

Mancino che ama partire soprattutto da destra, per accentrarsi e calciare con il piede preferito, Douglas Costa sfrutta le leve corte (è alto un metro e 70) per dar vita a spunti esplosivi, in corsa ma anche partendo da fermo. Dotato di velocità e di un'accelerazione devastante, è in possesso di una tecnica raffinata. Tipicamente brasiliana, la potremmo definire. Qualità che gli permette di "scherzare" con i difensori avversari, tra dribbling continui (come si può notare dal tweet soprastante, nessuno ne ha completati più di lui nelle ultime due stagioni di Bundesliga) e giocate che abbinano concretezza a quel pizzico di divertimento di chi col pallone ci sa fare. Il tiro, poi, è di prim'ordine: vedere per credere un gran gol segnato all'incrocio in casa del Darmstadt, a ottobre, con una botta mancina sparata da lontano.

Difetti: non segna molto

Nella nostra scheda lo potete notare: al netto delle potenzialità altissime che si ritrova, il feeling con la porta non è e non è mai stato troppo stretto. Tanto che, nel corso della propria carriera, non è mai andato oltre i 6 gol in un singolo campionato (2011/12, con lo Shakhtar). Un ruolino che lo ha penalizzato anche in chiave Nazionale, abbinato al fatto di essere rimasto "nascosto" in un torneo secondario come quello ucraino per tanti anni. Esattamente come Schick, poi, anche lui utilizza il piede destro solo raramente, preferendo puntare quasi tutto sul fidato mancino.

Curiosità:

Nell'ottobre del 2016, un anno dopo Francesco Totti, anche lui ha esultato prendendo uno smartphone e scattandosi un selfie con amici e tifosi sullo sfondo: è accaduto dopo un gol segnato al Borussia Mönchengladbach all'Allianz Arena. Il problema è che non tutti hanno gradito: qualcuno ha chiesto sanzioni nei confronti del mancino, in realtà non arrivate, la Bundesliga ha preso informazioni e anche qualche compagno come Hummels si è mostrato particolarmente perplesso. Ancelotti, invece, l'ha presa sul ridere: "La prossima volta mi chiami: ne facciamo uno insieme".

...e a proposito di curiosità relative a Douglas Costa, l'esterno brasiliano è entrato a far parte anche di una delle clip del nostro "Commissioner of Football" Eric Cantona, proprio riguardo a un suo possibile trasferimento e a un commento piccato del presidente bavarese Uli Höness. Eccovi l'estratto!

Video - Cantona: "Hoeness accusa Douglas Costa di ingordigia? Ma per favore..." 00:18

Video: ecco come gioca Douglas Costa

Tutto quello che vi abbiamo raccontato lo potete agevolmente trovare in questi due video provenienti dal canale YouTube della Bundesliga: ecco un assaggio di quello che Douglas Costa sa fare in campo. E di quello che potrebbe fare a Torino, se la trattativa tra Bayern e Juventus andrà in porto.