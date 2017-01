Due settimane al termine del mercato: cosa aspettarsi da Juve, Roma, Napoli, Lazio, Milan e Inter?

Mancano due settimane al termine del mercato, andiamo ad analizzare nel dettaglio quali sono le trattative aperte e quello che potranno fare, chi in entrata e chi in uscita, da qui al 31 gennaio le prime sei classificate in Serie A.

Juventus

Il nome giusto potrebbe essere Sead Kolasinac, esterno sinistro dello Schalke 04. Vista la probabile partenza di Patrice Evra, i bianconeri stanno accelerando per il bosniaco. Una prima offerta è già stata presentata, lo Schalke si è dimostrato disposto a trattare e si potrebbe chiudere entro la fine del mercato.

Probabilità di conclusione dell’affare: 80%

Opinione: Kolasinac è un giocatore che negli anni è cresciuto e migliorato ma, nonostante a partire possa essere non il miglior Evra di sempre, non è ancora un laterale di livello internazionale. Più propenso alla fase difensiva che a quella offensiva e più di quantità che di qualità.

Roma

Il nome giusto potrebbe essere Jesè: il giocatore spagnolo ancora non ha chiuso l’accordo con il Las Palmas e per questo motivo i giallorossi, incassati i no per Feghouli e Defrel, possono tornare in corsa per l’esterno ex Real, che al Paris Saint Germain fatica ad imporsi.

Probabilità di chiudere l’affare: 30%

Opinione: l’assenza di Salah per la Coppa d’Africa aveva chiamato la Roma ad un repentino intervento sul mercato ma ora, visto che il rendimento di squadra non ha accusato l’assenza dell’egiziano, i giallorossi non sembrano affannarsi alla ricerca di un sostituto. Quella di Jesè potrebbe essere però un’occasione, e giustamente la Roma monitora la situazione.

Napoli

Il nome giusto (in uscita) potrebbe essere Manolo Gabbiadini. In entrata i partenopei hanno concluso le operazioni con l’arrivo di Leonardo Pavoletti, e non hanno la concreta necessità di prendere altri giocatori. L’unica operazione in piedi riguarda la possibile partenza di Gabbiadini, che potrebbe sbloccarsi in ottica Fiorentina dopo la cessione di Kalinic. Diverse formazioni inglesi hanno chiesto informazioni su Gabbiadini, ma nessuno ha avvicinato la richiesta di De Laurentis di 20-22 milioni per il giocatore.

Probabilità di conclusione dell’affare: 60%

Opinione: l’arrivo di Pavoletti chiude inevitabilmente le porte alla permanenza di Gabbiadini, che a Firenze potrebbe trovare minuti e fiducia nella formazione di Paulo Sousa. L’unica destinazione possibile in Italia al momento per lui sembra questa, oppure una partenza verso la Premier League.

Lazio

Il nome giusto potrebbe essere El Ghazi: la telenovela per l’olandese dell’Ajax continua ormai dall’inizio di questa finestra di mercato. La Lazio ha bisogno di un esterno e ha ottenuto fin da subito l’ok del giocatore al trasferimento. La mancata partenza di Djordjevic e l’inserimento del Lilla nell’affare hanno un po’ frenato le cose.

Probabilità di conclusione dell’affare: 50%

Opinione: la Lazio, un po’ a sorpresa, si trova nelle zone alte della classifica ma non si è mai mossa particolarmente nel mercato di gennaio, come da tradizione del presidente Lotito. La pista che porta ad El Ghazi si è un po’ raffreddata ma potrebbe tornare d’attualità negli ultimi giorni di mercato.

Milan

Il nome giusto potrebbe essere Gerard Deulofeu, il Milan punta a prenderlo in prestito secco fino al termine della stagione, mentre gli inglesi prediligono la formula del prestito con obbligo di riscatto. Trattativa in fase di stallo

Probabilità di conclusione dell’affare: 70%

Opinione: il Milan non mostra fretta di chiudere, anche perché o si fa in prestito secco oppure non si fa, ma la sola difficoltà di portare a casa una riserva come Deulofeu mette a nudo l’impotenza dei rossoneri in questa fase di mercato. A Montella il giocatore può far comodo.

Inter

Il nome giusto potrebbe essere Ricardo Rodriguez: l’Inter ha la seria intenzione di portare a termine l’operazione a giugno e c’è un impegno con il Wolfsburg affinché ciò accada. Per anticipare la concorrenza di Arsenal e Paris Saint Germain, i nerazzurri potrebbero anche pensare di puntarci fin da gennaio, anche se non sarà facile.

Probabilità di conclusione dell’affare (a gennaio): 10%

Opinione: Rodriguez corrisponde perfettamente all’identikit del giocatore di cui l’Inter ha bisogno, presente in fase offensiva e comunque di livello internazionale. Per risolvere i problemi cronici sugli esterni bassi, conviene cautelarsi per evitare che l’obiettivo Rodriguez sfumi.