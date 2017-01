Duro sfogo di Jovetic che parla già da ex: "L'Inter non mi ha dato la possibilità di giocare"

La trattativa tra Inter e Siviglia non è ancora completata, ma Jovetić parla già da ex e alla testata giornalista serba “Mondo” si sfoga per quanto successo in nerazzurro in quest'ultimo periodo.

" Non sono soddisfatto di quanto successo in questa stagione. Ho lavorato bene, ero pronto a giocare, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Non è una questione mia, io stavo facendo bene, le partite col Montenegro lo dimostrano. Non voglio entrare nel merito del problema. Sono un professionista e come tale mi sono comportato. Il mio lavoro è quello di allenarmi il meglio possibile ed essere pronto a giocare in ogni momento. Perché non ho avuto la possibilità di giocare non è una domanda da fare a me... "

Il classe '89, appena riscattato dal Manchester City (c'era l'obbligo di riscatto di 13,5 milioni che scattava anche con una sola presenza), ha collezionato solo 5 gettoni nel campionato in corso, per un totale di 67 - miseri - minuti. Il tutto, senza dimenticare che il montenegrino non ha avuto la possibilità di giocare in Europa League a causa della mancata convocazione a causa del Fair Play finanziario.

Intanto la trattativa con il Siviglia va avanti, gli andalusi chiedono il prestito con diritto di riscatto ma i nerazzurri vogliono subito 10 milioni.