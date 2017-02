Dybala alla Pogba: scarpe coperte.... alla caccia di un nuovo sponsor

Pogba ha fatto scuola. Sotto tutti i punti di vista. L’ex centrocampista della Juventus e l’attuale numero 21 bianconero, Paulo Dybala, erano accomunati ai tempi da un gran feeling sia sul campo... che fuori. E non deve soprendere dunque se anche l’attaccante argentino abbia deciso di seguire la strategia dell’ex compagno di squadra.

Nulla di tecnico, questa volta, bensì di molto più commerciale, punto dove Paul Pogba è ragazzo davvero all’avanguardia.

Contro il Crotone infatti Paulo Dybala ha per la prima volta coperto il logo sulle sue scarpe da calcio. Il motivo? Il contratto con la Nike scaduto lo scorso 1° di febbraio e l'argentino è alla caccia di un nuovo sponsor.

Come Pogba, che per una lunga stagione fece la stessa cosa corteggiando prima Nike e poi Adidas – giocava con scarpe nere coperte ma chiaramente riconoscibili da foto ingrandite – anche Dybala ha dato una mano di nero al famoso baffo della casa americana, lanciando un chiaro segnale a tutti gli interessati alla cosa.

Segnale che alcuni non hanno tardato a raccogliere. Under Armour infatti pare aver messo gli occhi su La Joya, utilizzando una strategia che il "nuovo" brand statunitense ha messo in piedi da qualche anno: scegliere solo i migliori. Tom Brady nel football americano, Steph Curry nel basket, Andy Murray nel tennis e così via dicendo. Nel calcio l’azienda di Kevin Plank è entrata con un investimento importante sul Tottenham, ma è ancora alla caccia di una superstar di riferimento all’interno della disciplina. Paulo Dybala sembra essere il nome su cui puntare e, considerato quanto successo poi nel triangolo Adidas-Pogba-Manchester United i tifosi della Juve potrebbero anche tirare un piccolo sospiro di sollievo. Questa volta infatti, davvero molto difficilmente, lo sponsor potrebbe atturare le sue pressioni sul futuro del giocatore.