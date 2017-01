Dybala-Higuain: 2-0 della Juventus sulla Lazio e schiaffo alle critiche

Atto di forza. Se il lunch match della 21esima giornata tra Juventus e Lazio fosse un film si intitolerebbe proprio così: in barba alle critiche ricevute dopo la débâcle di Firenze, la Juventus si schiera con un iper-offensivo 4-2-3-1 e azzanna la quotatissima Lazio di Simone Inzaghi con mortifero uno-due di stampo pugilistico in avvio griffato Dybala-Higuain. Il resto è solo ordinaria amministrazione per una Juventus troppo consapevole e autoritaria per essere impensierita dalla Lazio hipster degli Inzaghi-boys. La capolista torna dunque a imporre la propria legge marziale sul campionato: alla Roma il compito di rispondere per non perdere terreno dalla vetta.

Pronti via e la Juventus scappa giù sul 2-0 grazie all’ormai proverbiale sinistro di controbalzo da fuori area di Paulo Dybala e alla zampata furtiva di Higuain su radiocomandato cross di Cuadrado: Lazio frastornata e a serio rischio 3-0 in più d’una occasione.

Lazio aggressiva a inizio ripresa ma la foga biancoceleste svapora troppo presto e a conti fatti seri pericoli dalle parti di Buffon non ne arrivano. Piuttosto è la Juventus a flirtare con il 3-0 in diverse occasione, ma prima Dybala e poi il subentrato Pjaca non colgono palla. Impeccabile gestione palla dei padroni di casa nel finale di gara.

27 - Salgono a 27 le vittorie consecutive in casa per la Juventus: è la miglior striscia nella storia della Serie A. I bianconeri non perdono da 29 gare di campionato allo Stadium.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner (74' Barzagli), Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala (82' Rincon), Mandzukic; Higuain (87' Pjaca) Allenatore: Allegri

Lazio (4-3-3): Marchetti; Patric, de Vrij, Wallace, Radu (60’ Lukaku); Parolo, Biglia (60’ Djordjevic), Milinkovic; Lombardi (66' Murgia), Immobile, Felipe Anderson Allenatore: S. Inzaghi

Arbitro: Massa

Gol: 5’ Dybala, 17’ Higuain

Note – Ammoniti: Radu, Immobile, Parolo

