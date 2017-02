Dzeko e Higuain sfidano i grandi: battaglia con Messi, Suarez e Cavani per la Scarpa d'Oro 2017

Mai come quest’anno ci sono grosse possibilità di vedere un giocatore della Serie A in lizza per poter vincere la Scarpa d’oro. Un trofeo individuale molto importante, che segna la capacità di ciascun attaccante di trascinare la propria squadra a suon di gol. Nelle ultime stagioni si sono contesi la scarpa d’oro i vari Messi, Ronaldo e Luis Suárez mentre l’ultimo italiano a vincerla è stato Francesco Totti che nella stagione 2006/2007 realizzò 26 gol in campionato, mettendo in fila Afonso Alves (Heerenveen) e Ruud van Nistelrooy (Real Madrid).

Serie A: che sfida tra Džeko e Higuaín

Che sfida quella tra Džeko e Higuaín. I bomber di Roma e Juventus viaggiano con medie molto importanti in questa stagione: 19 gol in 25 presenze per il bosniaco, stesso score per l’argentino. Se Džeko andrebbe ad eguagliare quanto fatto da Totti, l'eventuale vittoria di Higuaín sarebbe una prima volta per la Juventus visto che mai nessun bianconero è riuscito a portarsi a casa la scarpa d’oro. Attenzione però, la sfida tra giocatori di Serie A non vede protagonisti solo l’attaccante della Roma e quello della Juventus, in lizza ci sono anche i vari Belotti (17) e Icardi (15) con l’incognita Mertens (16) che fino ad adesso ha stupito tutti per la sua vena realizzativa.

Video - I 5 motivi per cui la Juventus ha fatto bene a spendere 90 milioni di euro per Higuain 01:00

Il palmarès delle ultime 10 edizioni:

Edizione Giocatore Squadra Gol 2016 Luis SUÁREZ Barcellona 40 2015 Cristiano RONALDO Real Madrid 48 2014 Cristiano RONALDO/Luis SUÁREZ Real Madrid/Liverpool 31 2013 Lionel MESSI Barcellona 46 2012 Lionel MESSI Barcellona 50 2011 Cristiano RONALDO Real Madrid 40 2010 Lionel MESSI Barcellona 34 2009 Diego FORLÁN Atlético Madrid 32 2008 Cristiano RONALDO Manchester United 21 2007 Francesco TOTTI Roma 26

Liga: Messi e Suárez a braccetto, Ronaldo più indietro

Gli ultimi 8 giocatori a vincere la scarpa d’oro, neanche a dirlo, provengono dalla Liga. Come detto la coppia del Barcellona Messi-Suárez per non parlare di Cristiano Ronaldo. Andando indietro nel tempo troviamo addirittura Diego Forlán con la maglia dell’Atlético Madrid nella stagione 2008/2009. Insomma, se giochi nella Liga hai grandi chance di poter vincere la scarpa d'oro. Per ora Messi viaggia alle stesse cifre di Džeko e Higuaín con 19 reti in 20 gare, quasi un gol a partita. Segue a ruota il compagno di squadra Suárez con 18 gol in 21 partite mentre parte più svantaggiato Cristiano Ronaldo che in questa stagione ha segnato ‘solo’ 14 gol. Il portoghese ha però grandi capacità di rimonta, e a suon di triplette potrebbe anche recuperare il terreno perduto...

Video - Federer-Nadal, Messi-Ronaldo e Ali-Frazier: le 11 più grandi rivalità sportive di sempre 01:57

Le prime 10 posizioni della classifica per la scarpa d'oro 2017:

Giocatore Squadra Gol Punti Lionel MESSI Barcellona 19 38 (coeff 2)* Edin DŽEKO Roma 19 38 (coeff 2) Gonzalo HIGUAÍN Juventus 19 38 (coeff 2) Edinson CAVANI PSG 25 37,5 (coeff 1,5) Luis SUÁREZ Barcellona 18 36 (coeff 2) Alexis SÁNCHEZ Arsenal 17 34 (coeff 2) Anthony MODESTE Colonia 17 34 (coeff 2) Bas DOST Sporting 17 34 (coeff 2) Pierre-Emerick AUBAMEYANG Borussia Dortmund 17 34 (coeff 2) Andrea BELOTTI Torino 17 34 (coeff 2)

*il coefficiente ed il relativo punteggio è ricavato dal ranking dei singoli campionati, criterio che verrà comunque rivisto a fine stagione visto che il Portogallo è stato superato da Francia e Russia nel ranking

Ligue 1: Cavani super ma parte svantaggiato

Chi sta viaggiando a medie importantissime è anche Cavani, capace di segnare 25 reti in 24 presenze di Ligue 1 fino a questo momento, per non dimenticare i 7 gol già fatti in Champions League (su 7 presenze). La partenza a fine anno di Ibrahimović ha giovato, eccome, per l'uruguaiano che ha ritrovato il killer instinct fatto vedere prima a Palermo e poi a Napoli. Peccato che il classe '87 parta svantaggiato rispetto ai suoi rivali per la scarpa d'oro: chi gioca nel campionato francese dovrà scontrarsi con il coefficiente 1,5 anziché 2 e per l'ex azzurro serviranno quindi più gol per trovare il trofeo individuale. Tra l'altro, solo una volta un giocatore della Ligue 1 è riuscito a vincere la scarpa d'oro, tale Josip Skoblar nella stagione '70/'71 con la maglia del Marsiglia (con 44 reti), un altro calcio... A proposito di Ligue 1, non se la passa male Lacazette con 20 reti, poi ci sono Gomis e Falcao con 16. Balotelli? L'ex Inter e Milan ha finora realizzato 9 reti in 14 presenze.

La joie d'Edinson Cavani après son but contre Ludogorets en Ligue des champions.AFP

Bundesliga: tra Aubameyang e Lewandowski spunta Modeste

In Germania si rinnova la solita sfida tra Aubameyang e Lewandowski. Piccolo vantaggio per il gabonese del Borussia Dortmund che finora ha segnato 17 reti in 19 presenze, compreso il gol partita contro il Bayern nello scontro diretto del Novembre scorso. Segue a ruota Lewandowski che ha realizzato 16 reti in 21 presenze e punta a migliorare il suo record realizzativo di 30 reti, ottenuto nella scorsa stagione. Occhio però alla sorpresa Modeste, con l'attaccante francese in forza al Colonia che ha trovato la via del gol in 17 occasioni fino a questo momento. Anche chi gioca in Bundesliga parte un po' svantaggiato, il coefficiente è lo stesso ma in Germania si giocano meno partite, essendo iscritte alla massima serie 'solo' 18 squadre. Tra l'altro, l'ultimo a vincere la scarpa d'oro tra i giocatori di Bundesliga era un certo Gerd Müller (40 gol con il Bayern Monaco) nel 1972.

Video - Pierre-Emerick Aubameyang, l'esplosione di un talento scartato dal Milan e dalla Francia 01:00

Premier League: Alexis Sánchez e Lukaku in vantaggio, occhio all’eterno Ibrahimović

La Premier League non ha ancora un padrone, sembrava che la sfida dovesse essere quella tra Diego Costa e Sergio Agüero ma i due hanno rallentato parecchio nell'ultimo periodo. In testa alla classifica marcatori c'è invece Alexis Sánchez con 17 reti in 25 presenze, con il cileno vicinissimo al suo record realizzativo di 19 gol nella stagione 2013/2014 con la maglia del Barcellona. Alle spalle dell'ex Udinese ci sono poi Lukaku (16), Diego Costa (15) e il solito Ibrahimović, capace di segnare almeno 15 gol anche nel campionato britannico (giocatore più anziano a raggiungere questa cifra in Inghilterra). Poi c'è Kane con 14 reti, più giù Agüero con 11, poi Giroud, Firmino e Llorente con 8 reti (non in media per sognare la scarpa d'oro).

Video - Da ala a prima punta: ecco perché Sanchez sta vivendo la sua miglior stagione all'Arsenal 00:53

Gli outsider: Dost, Teodorczyk e Tosun

E le sorprese? Gli ultimi a regalarci qualche novità sono stati Henrik Larsson (Celtic) e Mário Jardel (Sporting), ma ci riesce molto difficile immaginare il trionfo finale da parte di un attaccante fuori dai 5 grandi campionati europei. Dal Portogallo spuntano Bas Dost (Sportin) con 17 reti e André Silva con 13 (Porto) ma riusciranno a tenere queste medie realizzative? In Belgio abbiamo Lukasz Teodorczyk con 18 reti in 25 gare con l'Anderlecht ma a 'stopparlo' è la storia del coefficiente, mentre in Turchia c'è Cenk Tosun con 16 reti in 25 presenze con la maglia del Besiktas. Li aspettiamo tutti al varco, non si sa mai che ci regalino qualche sorpresa inaspettata.

Dost - Sporting-Legia - Champions League 2016/2017 - LaPresseEurosport