Dzeko riporta la Roma a -1: un buon Cagliari va ko all'Olimpico

E sono 14. 14 gol in campionato per Edin Dzeko, che raggiunge Belotti e Higuain nella classifica cannonieri (tutti a -1 da Icardi) ma soprattutto consegna alla Roma una vittoria tanto preziosa quanto sofferta: il Cagliari va ko all'Olimpico, ma per larghi tratti della gara la sua organizzazione tattica e una prestazione quasi esclusivamente difensiva mandano in tilt la squadra di Spalletti. Salvata, appunto, da una giocata isolata del centravanti bosniaco, autore dopo una decina di minuti nel corso della ripresa del gol dell'1-0. Quello che decide l'incontro e riporta la Roma a una distanza minima dalla Juventus: ancora -1 in classifica, nonostante la famosa gara in meno che i bianconeri dovranno recuperare a Crotone. Quarto successo consecutivo in campionato per i giallorossi, mentre il Cagliari in trasferta proprio non gira: settima sconfitta nelle ultime 8 partite lontano dal Sant'Elia. Come contro il Milan, se non altro, per i sardi c'è la magra soddisfazione di aver tenuto testa a una squadra nettamente più qualitativa.

La cronaca della partita

La Roma fatica a eludere il posizionamento organizzato del Cagliari, ma qualche occasione la crea: dopo che Rafael ha stoppato Dzeko, la più clamorosa arriva al 16', con Perotti che ha tutto il tempo di calciare dall'altezza del dischetto ma cicca incredibilmente la conclusione. Lo stesso Dzeko si mangia il vantaggio alla mezz'ora: il lancio di De Rossi è perfetto, lo scatto oltre la linea sarda tempistico, la deviazione sporca. E Rafael si ritrova il pallone tra le mani. Da lì subentra un certo nervosismo in una Roma che tiene costantemente il pallone, ma si arena in maniera irrimediabile nei pressi dei 16 metri avversari. E così, il tabellino racconta solo di un'ultima pseudo-chance per Bruno Peres: il movimento sul cross di Emerson è buono, l'incornata imprecisa.

L'avvio di ripresa è di marca sarda: Isla e Farias, però, non approfittano di qualche buco apertosi nella difesa di casa. A togliere la Roma dall'imbarazzo ci pensa Edin Dzeko: al 10' il bosniaco si libera forse con un fallo di Murru, deviando imparabilmente alle spalle di Rafael il cross di Rüdiger. Il vantaggio sblocca psicologicamente gli uomini di Spalletti, che però non trovano il raddoppio: Perotti scalda le mani di Rafael, ancora Dzeko si vede annullare giustamente per fuorigioco il teorico 2-0. Bruno Peres ha una chance capitale al 76' ma la spreca, spedendo un tap-in sul fondo da zero metri. Un errore che rischia di costare caro alla Roma, anche se nel finale il Cagliari non riesce a creare nulla: anzi, sono i giallorossi a colpire una traversa con il solito Dzeko, impossibile da tenere nel gioco aereo. I sardi chiudono come peggio non potrebbero: nel recupero João Pedro rifila un calcione a Strootman e Guida lo manda negli spogliatoi, risparmiandogli gli ultimi secondi di una gara che non cambierà più.

La statistica chiave

La Roma è una sentenza all'Olimpico: 13 vittorie interne consecutive in campionato. I giallorossi hanno eguagliato il loro precedente record, risalente addirittura a 83 anni fa, al 1930.

Il tweet

Il migliore in campo

Dzeko. Risolve una sfida in cui la Roma si stava pericolosamente incartando. Bravo a non abbattersi dopo un gol clamorosamente fallito nel primo tempo: in certe fasi della gara in area è impossibile da tenere, tanto da colpire pure una traversa.

Il peggiore in campo

Bruno Peres. Male male. Fatica a trovare la posizione e sbaglia tantissimo. Il simbolo di una Roma disordinata e nervosa è proprio lui, con le sue scelte frettolose, i suoi errori continui in disimpegno e, dulcis in fundo, un gol incredibilmente fallito da zero metri.

La dichiarazione

Spalletti: "Il gol di Dzeko? Per me è regolare. Il fallo è più del difensore, che non vuole perdere di vista la palla".

Il tabellino

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas (91' Vermaelen), Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan (88' Paredes), Perotti (81' El Shaarawy); Dzeko. All. Spalletti

Cagliari (4-4-2): Rafael; Pisacane (81' Faragò), Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Isla, Dessena (66' João Pedro), Tachtsidis, Barella; Farias (72' Sau), Borriello. All. Rastelli

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Gol: 55' Dzeko

Note: ammoniti Pisacane (C), Ceppitelli (C), Manolas (R), Barella (C); espulso al 93' João Pedro (C)