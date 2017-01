Dzeko sbaglia, Nainggolan no: la Roma espugna Udine

Questa Roma assomiglia sempre di più alla Juventus. Ha vinto sei volte nelle ultime sette gare: eccezion fatta per lo scontro diretto con i bianconeri, la squadra di Spalletti ha regolarmente ottenuto il bottino pieno, con concretezza, con una grande difesa, senza fronzoli e senza dilapidare punti contro squadre meno attrezzate. Non a caso è il secondo 0-1 di fila quello che consente ai giallorossi di tornare con il sorriso da Udine, dopo aver espugnato il campo del Genoa. Sono tutti segnali che dalla Capitale salgono fino a Torino: la Vecchia Signora ha due partite in meno, ma anche la pressione di una Roma che inizia a far sentire il suo fiato sul collo dei campioni in carica.

La cronaca della partita

Su lancio di Strootman, Dzeko si divora un gol in avvio. Nainggolan arpiona il pallone e lo serve a El Shaarawy, il cui tiro viene respinto da Karnezis. Al terzo tentativo la Roma passa: al 12' la palla morbida di Strootman pesca Nainggolan che con il destro al volo segna lo 0-1. Dzeko scaraventa a lato un sinistro da fuori quindi El Shaarawy trova il tocco di Faraoni in area con la mano e la gamba: per Damato è rigore e Dzeko calcia malamente in curva. L'Udinese si trasforma e Szczesny compie un doppio intervento, sul colpo di testa di Felipe e sul tiro di de Paul. L'argentino impegna di nuovo il portiere polacco e nel finale mette due palloni in area dalla destra solo da spingere in rete: prima Thereau svirgola, poi Zapata manca l'appuntamento con il pallone.

Nella ripresa, Totti entra al 63' e si presenta subito con una pennellata che manda in porta Nainggolan che non intercetta la sfera. Dzeko sbaglia di testa un altro gol fatto, poi deve anche fare i conti con Karnezis. Thereau, servito da de Paul, regala l'ultimo brivido ma ci pensa Szczesny a blindare lo 0-1.

La statistica chiave

10 - Decimo rigore a favore per la Roma - nessuna squadra ne ha ricevuti di più quest'anno nei 5 maggiori campionati europei.

Il tweet da non perdere

Francesco Totti, 609 presenze in A!

La dichiarazione

Kevin Strootman: "Sono contento perché l'unica cosa che conta sono i tre punti. La nostra difesa è stabile e Szczesny è in gran forma. Siamo molto solidi".

Il tabellino

Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums (74’ Ewandro), Jankto (52’ Perica); De Paul, Zapata (69’ Hallfredsson), Thereau. All. Delneri

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy (63’ Totti); Dzeko. All. Spalletti

Arbitro: Antonio Damato della Sezione di Barletta

Gol: 12' Nainggolan (R)

Note: ammoniti Juan Jesus, Felipe, Fofana