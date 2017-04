Dzeko spegne le polemiche: "Ho la fiducia di Spalletti e la squadra gioca per me"

" Spalletti mi dà molta fiducia. Per ogni attaccante è importante avere la fiducia dell'allenatore. Anche se qualche volta ti critica, è perché vuole che tu faccia ancora meglio. Quando sai che ha fiducia in te, è molto più facile. Lo senti in campo. "

Così Edin Dzeko, attaccante della Roma, sul rapporto con il tecnico. Il bosniaco si è raccontato, e ha raccontato del momento dei giallorossi, in un'intervista a 'The Independent' a due giorni dal derby con la Lazio: "Stiamo giocando un calcio molto offensivo, con alcuni grandi giocatori e questo mi facilita nel segnare. Perché la squadra gioca per me, ho molti assist", ha spiegato il giallorosso.

Parlando del campionato, Dzeko ha sottolineato che "è difficile fare oltre 80 punti e non essere i campioni. A volte può essere frustrante, ma l'unica cosa che possiamo fare è cercare di fare del nostro meglio e sperare che la Juve abbia dei risultati negativi. Non è facile, ma dobbiamo pensare positivo. Se iniziamo la stagione con il pensiero negativo, non vinceremo mai nulla". Dal bosniaco parole di elogio per il compagno di squadra Totti: "È un peccato che abbia 40 anni. Avrei voluto giocare con lui cinque o sei anni fa, perché sono sicuro che avrei segnato ancora più gol di quelli che faccio adesso. La sua capacità nel vedere e capire l'attaccante, nel fare quei passaggi... è come un regalo per ogni attaccante. È un privilegio giocare con lui".