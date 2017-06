Dzeko: "Via dalla Roma? Ho un contratto e non penso che la società mi voglia cedere"

Dopo l'uscita di scena di Spalletti, si teme che possa esserci uno smantellamento della squadra, soprattutto per quei giocatori considerati fedelissimi del tecnico toscano. Negli ultimi giorni si è parlato dei possibili addii di Salah (che avrebbe trovato già un accordo con il Liverpool) e Nainggolan (richiesto dal Chelsea di Conte), ma anche Džeko sembra essere finito nella lista dei partenti.

Il primo a provarci per l'attaccante bosniaco è stato lo Zenit di Roberto Mancini, ma il classe '86 ha rifiutato di seguire il suo ex allenatore ai tempi del City in Russia. C'è stato anche un accostamento al Milan, ma per ora Džeko nega la possibilità di andare via dalla Roma ai microfoni di Radio Sarajevo: “Ho un contratto con la Roma e non credo che la società stia pensando ad altro. Sono felice a Roma e alla Roma. La Cina? Meglio non pensare al passato, solo al presente”

Il giocatore ha un contratto con i giallorossi fino al 30 Giugno 2020, e nel corso dell'ultima stagione ha collezionato 39 reti in 51 presenze, in tutte le competizioni.