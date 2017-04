Dzeko vs. Spalletti: uno sfogo inopportuno, la grinta serviva in altre circostanze

Pescara-Roma, minuto 71 di una partita ormai arci risolta: Luciano Spalletti richiama in panchina Edin Dzeko allo scopo di preservarlo per il derby capitolino e per gli altri impegni fondamentali che aspettano i giallorossi al varco, il bosniaco – rimasto a secco durante la partita e smanioso di allungare nella classifica cannonieri - manda platealmente a quel paese il proprio allenatore contribuendo a suscitare un caso mediatico. Come da prassi l’attaccante bosniaco sarà punito in base a quanto prevede il regolamento interno dello spogliatoio giallorosso, ma l’episodio scatena un dibattito sulle fragilità di un giocatore più volte pungolato da Spalletti per i suoi limiti caratteriali.

" So che giocatore è: ogni tanto è un giocatore molle, io glielo dico. Se gli capitano quattro palle gol, deve buttarne dentro cinque; se ne butta dentro solo due, significa che pecca di cattiveria. Dovrebbe esprimere sempre qualcosa di più del suo massimo, altrimenti non va mai oltre a un carattere che va stimolato sempre. Per quello a volte non gli dico bravo nemmeno quando fa due gol "

Quell’insostenibile leggerezza

Le constatazioni di Spalletti sono corroborate dai fatti: Edin Dzeko ha segnato 25 gol in campionato al pari di Andrea Belotti, ma per agguantare tale cifra ha avuto bisogno di tirare in porta 79 volte contro le 53 del “Gallo”. Dzeko effettua 4,8 tiri in porta di media a partita ed è per ampio margine primatista in questa speciale classifica. 25 gol non sono affatto pochi, ma l’allenatore della Roma non sbaglia: il bosniaco avrebbe le potenzialità per raggiungere cifre ben più alte. E poi c’è quella sua scarsa propensione a risolvere le partite decisive, aspetto non di poco conto: è stato assente ingiustificato nei doppi confronti diretti di Europa League e Coppa Italia contro Lione e Lazio, quando davvero contava, e in campionato sinora ha timbrato il cartellino appena quattro volte negli scontri diretti (un gol all’Inter, due reti al Napoli, cui si può aggiungere l’autografo all’Atalanta dei miracoli).

Video - Spalletti: "Dzeko arrabbiato? Ha avuto cinque occasioni per fare gol..." 01:47

Progressi evidenti dalla scorsa stagione, ma i dubbi permangono

La traiettoria di Dzeko in Italia è stata speculare a quella delle sue esperienze precedenti tra Germania e Inghilterra: un primo anno di rodaggio e apprendistato, un secondo anno da mattatore assoluto. L’ex Wolfsburg e Manchester City veleggia a +17 gol rispetto a un primo anno a tratti horribilis e i progressi sono evidenti su tutta la linea al netto dei limiti di cui sopra. Dzeko ha imparato a destreggiarsi con estrema disinvoltura nell’intelaiatura di gioco di Spalletti producendo 32 occasioni da rete e 4 assist vincenti oltre ai 25 gol collezionati. La sensazione, tuttavia, è che la mancanza di killer instinct sia pressoché cronica: difficile pensare che a 31 anni il nativo di Sarajevo si trasformi nel più spietato dei finalizzatori. Monchi e l'allenatore della Roma che verrà dovranno fare attente valutazioni: per puntare dritti al trono italiano servono terminali offensivi implacabili, poco inclini a perdonare i portieri avversari. Dzeko si è conquistato conferma e fiducia sul campo, ma forse per l'immediato futuro sarà bene affiancare qualche compagno di reparto in grado di garantire una certa disinvoltura sotto porta. Dopotutto è stato lo stesso Spalletti a lamentare l'assenza di valide alternative davanti, no?