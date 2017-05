E alla fine arriva Kean: la Juve sbanca Bologna al 94'

Finisce 1-2 al Dall’Ara l’ultimo match di questa Serie A per Bologna e Juventus. E’ stata una gara interessante, nonostante l’imminente finale di Cardiff che attende i bianconeri e le poche motivazioni che animavano la squadra di Donadoni. Certo, i ritmi non sono stati elevatissimi ma le due squadre hanno dimostrato di volersela giocare a viso aperto, per evitare di chiudere il campionato con una sconfitta. La Juve, inevitabilmente proiettata al grande appuntamento di sabato prossimo, ha amministrato nella prima frazione, accelerando dopo essere passata in svantaggio, freddata dalla perla di Taider. Il Bologna ha giocato una gara di grande abnegazione e agonismo, mettendo in difficoltà i Campioni d’Italia con ripartenze velenose ma è stata punita all’ultimo minuto da un colpo di testa perentorio di Kean, il gioiellino bianconero classe 2000 che mette a segno un gol a suo modo storico e regala gli ennesimi tre punti agli uomini di Allegri. Vediamo nel dettaglio quanto accaduto a Bologna.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Juve parte con determinazione e voglia e nei primi dieci minuti staziona stabilmente nella metacampo del Bologna. I bianconeri sono aggressivi, fanno girare la palla comodamente, alzano i ritmi a loro piacimento ma non creano occasioni da rete. Il Bologna si difende con ordine e al 12’ un tiro da fuori area di Destro è il primo vero squillo della gara. La squadra di Allegri risponde subito: Higuain libera Asamoah con un bel tacco in area di rigore, il ghanese serve Dybala ma Torosidis è bravo a intercettare e mettere in angolo la conclusione dell'argentino. Al 17’ Sturaro mette in rete a tu per tu con Da Costa ma l’ex Genoa viene fermato per evidente fuorigioco. La gara prosegue su ritmi non elevatissimi ma regalando interessanti folate. La Juve si affaccia ancora dalle parti di Da Costa con un destro debole di Higuain (bravissimo a girarsi spalle alla porta) e con un inserimento di Sturaro, fermato da Krafth. Il Bologna ci prova con una conclusione imprecisa di Krejci in area di rigore: pallone alto. Al 45’ Higuain prova un velenoso tiro a incrociare da fuori area ma la sfera termina a lato di poco. Finisce, così, senza recupero, la prima frazione.

Il secondo tempo inizia con un’altra occasione per la Juve. Higuain scodella in area di rigore per Khedira che, in scivolata, mette il pallone sul fondo. Al 52’ passa il Bologna: Taider prende palla sulla trequarti, punta l'area, si porta il pallone sul destro e fa partire uno splendido tiro a giro dal limite che beffa Audero. La Juve va subito vicina al pari con un sinistro al volo di Dybala sottomisura e comincia ad attaccare a testa bassa, inserendo Pjanic e Mandzukic. Al 69’ una grande conclusione a giro di Dybala costringe Da Costa a uno straordinario intervento ed un minuto più tardi è proprio la Joya a regalare il pari ad Allegri. Pjanic lancia in area di rigore, Benatia (in posizione dubbia) spizza per Higuain che prova la conclusione trovando la risposta di Da Costa. Sulla ribattuta arriva l’argentino che firma il tap-in dell'1-1. La gara sembra destinata alla parità ma durante l’ultimo minuto di recupero Kean è lestissimo a sfruttare una bella punizione di Pjanic e a beffare Da Costa e il Bologna: la Juve esulta ancora.

LA STATISTICA CHIAVE

Già aritmeticamente campione d’Italia, la Juventus ha chiuso gli ultimi sei campionati con 4 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta. La mentalità vincente è confermata anche da questo dato.

IL MIGLIORE IN CAMPO

KEAN: L’ingresso di Pjanic è decisivo ai fini della rimonta della Juve ma oggi non si può che celebrare questo ragazzo che segna il gol del definitivo 2-1. Entra subito in partita facendo vedere accelerazioni e movimenti davvero interessanti e al 94’ è puntuale e freddo con il tap-in di testa in mischia che sentenzia il Bologna. Primo gol di un classe 2000 in Serie A. Profumo di predestinato.

IL PEGGIORE IN CAMPO

DESTRO: Parte benino ma si spegne troppo presto. Abulico e svagato nella ripresa, quando sarebbe servito il suo apporto in termini di difesa del pallone e peso offensivo.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth (75’ Petkovic), Torosidis, Gastaldello, Mbaye; Taider, Viviani, Pulgar (85’Nagy); Okwonkwo, Destro, Krejci (67’ Masina). All. Donadoni

JUVENTUS (4-2-3-1): Audero; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira (59’ Mandzukic), Marchisio (56’ Pjanic); Cuadrado, Dybala (79’ Kean), Sturaro; Higuain. All.: Allegri

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

Gol: 52’ Taider (B), 70’ Dybala (J), 94’ Kean (J)

Ammoniti: Viviani (B), Cuadrado (J), Okwonkwo (B), Gastaldello (B)