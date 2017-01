E alla fine arriva Tonelli: re per una notte dal carattere granitico

" È quello che uno sogna da bambino, fare l’esordio al San Paolo e segnare il gol della vittoria all’ultimo minuto, fatico a trovare le parole per esprimere la mia gioia. Ho avuto difficoltà iniziali dovute ai problemi fisici, ma il lavoro paga sempre e poi il gruppo non ha mai smesso di sostenermi. "

Se la vita del ventisettenne fiorentino Lorenzo Tonelli fosse un film sarebbe senza dubbio alcuno La classe operaia va in Paradiso, capolavoro del 1971 del maestro del cinema italiano Elio Petri. Eh no, stavolta non è proprio spiccia retorica, perché il difensore centrale è la dimostrazione vivente di quanto sacrificio ed etica del lavoro paghino sempre. Già, non è un caso che alla prima assoluta con la maglia del Napoli l’ex Empoli sia assurto a re per una notte: la sua traiettoria parla per lui.

Un ambientamento complicato

Fiorentina, Roma e ovviamente Napoli. La lista delle pretendenti per il centrale dell’Empoli era di quelle chilometriche la scorsa estate. Difensore affidabile, col vizietto del gol e nemmeno così sprovveduto con la palla tra i piedi: merce rara e come tale stra richiesta sul mercato. Fu il Napoli del mentore Sarri a spuntarla e la grande sfida del ragazzo cresciuto nelle giovanili dell’Empoli è stata quella di effettuare l’ultimo e decisivo salto di qualità. Intoppi di varia natura, ahilui, lo attendevano al varco. L’infortunio al ginocchio di inizio stagione, le innumerevoli panchine al rientro (ben 14!) e addirittura la “retrocessione” in Primavera mentre la prima squadra si disimpegnava contro l’Inter in campionato. Da colpo del mercato estivo a esubero e probabile partente destinazione Sampdoria: la sua avventura coi partenopei sembrava finita ancor prima di cominciare.

2016, Lorenzo Tonelli esultanza, Napoli-Sampdoria, AFPAFP

La resurrezione dalle ceneri

Un calciatore privo di carattere a questo punto si sarebbe senz’altro abbattuto, ma Tonelli è fatto di tutt’altra pasta. Professionista esemplare, ha continuato ad allenarsi a pieno regime nonostante le tante panchine accumulato fino a stregare Sarri alla vigilia della sfida con la Sampdoria. Sì perché il ballottaggio con Maksimovic – fermo restando le assenza di Koulibaly e Albiol – l’ha vinto proprio il centrale toscano; il resto è il film di Napoli-Sampdoria, partita curiosamente risolta dagli ex oggetti misteriosi Gabbiadini e Tonelli. L’ennesima dimostrazione della bontà dell’ampio cast del Napoli del produttore-presidente Aurelio De Laurentiis, cast in cui anche un attore non protagonista può esaltarsi.

