E' asta per Kessié ma l'Atalanta continua a dire di no, due di picche anche al PSG

Continua il pellegrinaggio di club interessati a Kessié, pronti a presentare offerte su offerte all'Atalanta per il centrocampista ivoriano. Dopo i no a Chelsea ed Everton, ora arriva il due di picche anche per i francesi del PSG che nelle ultime ore avevano presentato una proposta da 25 milioni (20 per il cartellino + 5 di bonus) per il classe '96.

Gran lavoro per il presidente Percassi che in questo mercato invernale sta cercando di mantenere compatto il gruppo e dire di no per tutti gli altri big in rosa, dopo la partenza di Gagliardini che è finito all'Inter. Sarà difficile trattenere, però, Kessié visto che la fila delle pretendenti è davvero molto lunga.

La scheda di Franck Kessié:

Data di nascita : 19 Dicembre 1996 (20 anni)

: 19 Dicembre 1996 (20 anni) Ruolo : centrocampista

: centrocampista Piede preferito : destro

: destro Nazionalità : ivoriana (passaporto extracomunitario)

: ivoriana (passaporto extracomunitario) Valutazione transfermarkt : 12 milioni

: 12 milioni Squadra : Atalanta

: Atalanta Scadenza contratto : 30 Giugno 2021

: 30 Giugno 2021 Offerta PSG : 25 milioni (20 + 5 di bonus)

: 25 milioni (20 + 5 di bonus) Procuratore : Firsteleven ISM (la stessa di Tolisso, Gervinho, Aurier...)

: Firsteleven ISM (la stessa di Tolisso, Gervinho, Aurier...) Altezza x peso: 1,83 x 76 kg

Per vedere l'ivoriano lontano dall'Atalanta a gennaio serve un'offerta superiore ai 40 milioni, al contrario se ne riparlerà a giugno dove potrebbero tornare in auge i club italiani. In pole c'è, infatti, anche la Juventus che con l'Atalanta ha già chiuso per l'acquisto di Caldara, in scia anche Napoli e Roma.