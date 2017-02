È sempre Roma show all'Olimpico: 4-1 al Torino e super Dzeko-Salah

La qualità della Roma è certificata dalla squisitezza di certi suoi interpreti: dal dinamismo di Emerson alle geometrie di Paredes, dalla tecnica di Salah al senso di Dzeko per il gol. La nuova quantità giallorossa è invece scritta nei numeri di una stagione monstre in termini statistici: 12/12 vittorie all'Olimpico, 14 gol fatti e solo uno subito nelle ultime quattro partite, Dzeko segna da 8 match consecutivi, Nainggolan da 3, con 4 gol nelle ultime sei. Senza la Juventus, sarebbero cifre dominanti.

La cronaca del match

Roma senza Rudiger, De Rossi e Perotti, con Juan Jesus, Paredes e Mohamed Salah. I giallorossi accendono la miccia e dopo un’occasione per Jesus da corner, arriva subito il gol di Edin Dzeko servito da Nainggolan: il bosniaco s’accentra dal limite, tiene a distanza Lukic e incrocia un destro rasoterra imparabile per Hart. La Roma straripa, calciano in porta Naingoolan e Bruno Peres, poi Mohamed Salah si coordina di sinistro su un brutto disimpegno aereo di Barreca, in anticipo su Dzeko, ed è subito 2-0. Primo gol nel 2017 per l'egiziano reduce dalla Coppa d'Africa, nono stagionale e palo di Salah con un bellissimo sinistro a giro dal limite. Il Toro rinsavisce dopo una mezzora di gioco da capogiro e prima dell’intervallo sfiora il gol con Lukic, che calcia al volo dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un bel destro di potenza.

A inizio ripresa, Dzeko calcia due volte in sessanta secondi, dimenticandosi però di Emerson e Paredes. Il regista argentino si rifà però a metà parziale, caricando un destro controbalzo dalla distanza che diventa il gol più bello della partita per una certa riuscita alla Totti. C'è anche il Toro a squadre lunghe, ma tutte le migliori occasioni sono per la Roma e solo un grande tuffo di Hart nega a il gol a Nainggolan, con traversa di Salah in fuorigioco, mentre Fazio non riesce a caricare in arretramento un colpo di testa su corner. Nel finale, Dzeko sfiora ancora l'incrocio con un destro dal limite, poi Maxi Lopez entra e segna con un bel diagonale rasoterra, servito in corsa da un filtrante di Zappacosta. Il poker giallorosso lo serve Radja Nainggolan che non smette più di segnare: stavolta con un destro angolato dal limite nei minuti di recupero. Che bei numeri e quanta bellezza.

La statistica chiave

29. Numeri impressionanti spiegano la grandezza di Edin Dzeko a segno 11 volte nelle ultime 8 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League: sono 19 gol in campionato e 29 stagionali.

Il tweet della partita

Il tabellino di Roma-Torino 4-1

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas (74’ Vermaelen), Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, Strootman (82’ Totti), Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko (90' Perotti). Allenatore: Luciano Spalletti

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, De Silvestri, Moretti, Barreca; Benassi (70’ Boye), Lukic, Baselli; Iago Falque (dal 58’ Iturbe), Belotti, Ljajic (79’ Maxi Lopez). Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Gol: Dzeko 10’, Salah 17’, Paredes 65’, Nainggolan 90'; Maxi Lopez 84’

Ammoniti: Lukic, Benassi