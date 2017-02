È tornata Zemanlandia! Doppio Caprari e 'manita' del Pescara al Genoa

La cronaca della partita

C’è solo una squadra in campo all’Adriatico: Cerri si avventa sul lancio dalla retrovie di Benali, dribbla Lamanna e trova il gol del vantaggio con decisiva deviazione di Orban. Sulla verticalizzazione di Biraghi la difesa rossoblu è immobile, il tocco di Caprari per il 2-0 è vellutato. Non pago, il Delfino centra il tris grazie al diagonale impacabile di Benali su servizio di un monumentale Cerri.

Nella ripresa il Grifone proprio non riesce a pungere (ininfluenti i cambi di uno sconsolato mister Juric) così il Pescara di Zdenek Zeman ritocca il punteggio grazie al sinistro in buca d’angolo di Caprari dopo dribbling in mezzo a due difensori avversari e al destro di prima intenzione di Alberto Cerri su cross puntuale di Zampano.

La statistica chiave

1 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Pescara ha chiuso un primo tempo con 3 gol di vantaggio. Zemanlandia.

Il tweet

Il tabellino

Pescara (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Coda (83' Bovo), Stendardo, Biraghi; Memushaj, Bruno, Verre (72’ Muntari); Benali (76’ Pepe), Cerri, Caprari Allenatore: Zeman

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Orban; Lazovic (46’ Pinilla), Hiljemark (30’ Pandev), Cataldi, Laxalt; Rigoni, Palladino; Simeone (60’ Edenilson) Allenatore: Juric

Arbitro: Abbattista

Gol: 5’ aut. Orban, 19’, 81' Caprari, 31’ Benali, 87' Cerri

Note – Ammoniti: Biraghi, Caprari; Rigoni

Seguono aggiornamenti…