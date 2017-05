È un Milan da Europa: 3-0 al Bologna, il sesto posto è matematico

Dopo tre stagioni d'assenza, il Milan è in Europa. Non è l'Europa più nobile, non è l'Europa dei soldi a vagonate e della musichina accattivante, ma è pur sempre Europa. Il 3-0 al Bologna regala matematicamente agli uomini di Montella il sesto posto e la conseguente qualificazione all'Europa League: fuori dai giochi la Fiorentina e pure l'Inter, in campo stasera contro la Lazio, mentre l'Atalanta approda direttamente ai gironi. A San Siro è una sofferenza per più di un tempo, con il Milan che ci prova maggiormente senza riuscire però a sfondare. A far la differenza sono i cambi di Montella: dentro Mati Fernandez e Honda, e sono due ingressi vitali, perché il cileno serve a Deulofeu lo splendido assist del vantaggio e il giapponese realizza il raddoppio direttamente su punizione. Un uno-due mortifero che piega la resistenza di un Bologna ben organizzato, seppur mai pericoloso dalle parti di Donnarumma. E nel finale c'è spazio anche per il tris di Lapadula. La giornata perfetta per un Milan che proprio da qui, dal ritorno in Europa, vuole ripartire per tornare ai fasti di un tempo.

La cronaca della partita

Destro e Montolivo non trovano i pali avversari, ma l'occasione più ghiotta del tempo capita tra i piedi di Lapadula: Deulofeu recupera su Taider, un rimpallo favorisce l'ex pescarese che solissimo davanti a Mirante riesce nell'impresa di appoggiare a lato. Un errore che psicologicamente frena il Milan, capace soltanto di creare palle gol parziali nell'area bolognese: una punizione di Bertolacci bloccata all'ultimo momento da Mirante, un inserimento di Pasalic stoppato sul più bello da Gastaldello, una conclusione alta da buona posizione dello stesso Lapadula. Pochi pericoli veri per un Bologna che si chiude bene, prende confidenza con il campo man mano che il tempo scorre e costringe il Milan a tornare negli spogliatoi sotto i fischi di San Siro.

Carlos Bacca Milan Bologna 2017LaPresse

Pasalic devia di poco a lato un pallone spiovuto dalla bandierina, Lapadula viene frenato da Helander al momento del tiro, Deulofeu sparacchia a lato al volo: anche il primo quarto d'ora della ripresa vede un Milan in affanno là davanti. Gol annullato a Lapadula al 67': Giacomelli ci pensa un po', poi opta per la decisione giusta essendo non di Verdi ma di Montolivo il tocco che libera l'attaccante verso Mirante. Due minuti più tardi, finalmente, ecco l'1-0: splendido lob di Mati Fernandez per Deulofeu, che al volo da pochi passi non perdona. È il miglior momento del Milan, che sfrutta l'onda e trova il raddoppio poco più tardi: la punizione di Honda è ben portata, Mirante ci arriva solo parzialmente e il pallone entra. E dopo aver sfiorato il 3-0, i rossoneri lo trovano al 91': ancora Mati per Lapadula, controllo ravvicinato e fulmine imprendibile. È vittoria, è Europa.

La statistica chiave

Il Milan non ha subìto nessun tiro nello specchio nei 93 minuti totali di San Siro: è la prima volta nel campionato dei rossoneri che ciò accade.

Il tweet

Festa Milan al termine della gara: è di nuovo Europa.

Il migliore in campo

Mati Fernandez. Non sbaglia praticamente nulla da quando entra in campo: quasi il 100% dei passaggi riusciti, tanto ordine, lo splendido lob che manda in rete Deulofeu e un secondo assist per Lapadula. Determinante.

Il peggiore in campo

Bacca. La possibile ultima a San Siro termina come molte altre gare di questa stagione: senza lampi, con tanti pasticci e tra i fischi del pubblico. Sostituzione inevitabile.

La dichiarazione

Vincenzo Montella: "La prossima stagione? Il Milan deve avere grandi ambizioni, anche se ci sono avversari di valore come Roma e Napoli. E comunque la Juventus arrivava da un settimo posto prima di iniziare a vincere...".

Il tabellino

Milan (3-5-2): Donnarumma; Gomez, Paletta, Romagnoli; Deulofeu (85' Cutrone), Bertolacci (46' Mati Fernandez), Montolivo, Pasalic, Vangioni; Bacca (58' Honda), Lapadula. All. Montella

Bologna (4-2-3-1): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Helander, Mbaye (64' Krafth); Donsah, Taider; Di Francesco (15' Okwonkwo), Verdi, Krejci (56' Rizzo); Destro. All. Donadoni

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Gol: 69' Deulofeu, 73' Honda, 91' Lapadula

Note: ammoniti Helander (B), Deulofeu (M), Gastaldello (B), Cutrone (M)