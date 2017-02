Ecco cosa manca ancora all'Inter per arrivare al livello della Juventus

L'Inter è uscita sconfitta ma comunque cresciuta dalla gara dello Juventus Stadium di Torino. La superiorità dei bianconeri di Massimiliano Allegri, nell'arco di novanta minuti, è comunque emersa e questo obbliga i nerazzurri ad interrogarsi sui passi e sui miglioramenti da fare da qui in avanti per tornare ad insidiare seriamente la Juventus sul lungo periodo. Perché per i nerazzurri costruire su questa sconfitta può essere paradossalmente più semplice che dopo la vittoria dell'andata di San Siro. Attraverso le parole di mister Pioli, andiamo ad analizzare quali possono essere gli aspetti che l'Inter può e deve migliorare nell'immediato futuro.

Ok, Pioli se l’è presa con l’arbitraggio di Rizzoli. Ma la parte più interessante e costruttiva del suo discorso post-partita è quella in cui delinea la reale sensazione lasciata dall’Inter nel corso della gara allo Stadium. Ovvero quella di una squadra in grado di stare in campo bene, di tener testa a una corazzata da 28 vittorie consecutive in casa. Ma anche di essere leggermente lontana dalla perfezione. Mancano ancora alcuni dettagli. Già, ma quali?

La cura dei dettagli

Pioli non è entrato nello specifico, ma ha menzionato molto chiaramente un errore di posizionamento nell’occasione del gol di Juan Cuadrado. In partite di questa importanza, certe cose non si devono fare”, ha sottolineato. Si tratta di una piccola sbavatura, un errore sulla gestione delle marcature da una situazione di corner avversario. Ma anche di una piccola mancanza che una grande squadra come la Juventus è in grado di capitalizzare.

L’Inter si dispone in marcatura a uomo sul corner decisivo. Soltanto tre giocatori sono esentati dalla marcatura: Brozovic (posizionato sul primo palo), Icardi (pronto ad attaccare la palla in area piccola) e Joao Mario. Il posizionamento del portoghese sembra essere quello che contribuisce a liberare Cuadrado al tiro. Non si capisce perché, infatti, sia sul vertice destro dell’area, marcando una zona che la Juventus non può attaccare visto che Dybala è già preso a uomo da Candreva.

L’errore di Joao Mario diventa ancora più chiaro quando sulla seconda palla il portoghese indugia nell’andare verso Cuadrado. Il colombiano ha tutto il tempo per arrivare per primo sulla sfera, mirare e insaccare dalla distanza.

Gli uomini

La mancanza di qualità dell’Inter nel reparto difensivo è un problema atavico e non di certo una novità. Soprattutto sugli esterni i nerazzurri non riescono a presentare uomini in gradi di permettere un salto di qualità, o quantomeno un rendimento costante ed affidabile. Non è un caso se Pioli per il big match dello Juventus Stadium abbia scelto di varare a sorpresa la difesa a tre con Medel, Miranda e Murillo. Una scelta atta a limitare la pericolosità offensiva del nuovo schieramento bianconero con Mandzukic largo nel 4-2-3-1. Una mossa che, in parte, ha funzionato, ma che ho sostanzialmente lasciato intendere che Pioli abbia poca fiducia nei suoi terzini. Ansaldi è stato sacrificato sull’altare di questo cambio di modulo, forse perché non offre le dovute garanzie, mentre D’Ambrosio è stato trapiantato a sinistra ed ha faticato parecchio contro Cuadrado. La nuova proprietà Suning ha già dimostrato, con l’acquisto di Gagliardini, di saper investire con intelligenza e soprattutto di saper scegliere giocatori di prospettiva in grado di essere porotagonisti fin da subito. Per questo motivo, e per continuare una crescita che ormai inizia a poggiare su basi solide, è necessario ed inevitabile intervenire a giugno sul reparto difensivo. Sia sui laterali che nel pacchetto centrale, perché Miranda non è eterno ed è fallibile, e Murillo si accende a fasi alterne. Il passo decisivo per l’Inter del futuro passa da qui e non può essere sbagliato.

La capacità di reagire

All’andata la vittoria contro la Juventus, paradossalmente, affossò le ambizioni dell’Inter. Quello che poteva essere un trampolino di lancio per la stagione dei nerazzurri allora guidati da De Boer fu in realtà un boomerang che generò effetti davvero devastanti, compreso un cambio di guida tecnica. La vittoria di San Siro fu bissata dal successo per 2-0 ad Empoli, è vero, ma poi arrivò un crollo di risultati e di prestazioni evidente: un pareggio in casa con il Bologna, la sconfitta per 2-1 a Roma, la sconfitta casalinga con il Cagliari e il terzo ko consecutivo a Bergamo con l’Atalanta. La doppietta di Icardi lenì le ferite contro il Torino, ma a Genova contro la Sampdoria ecco la quarta sconfitta in sette partite, prima di tornare al successo in extremis contro il Crotone. Ecco, le otto partite che accompagneranno l’Inter dalla sconfitta di Torino al derby di ritorno daranno diverse risposte sulla consistenza tecnica e caratteriale della creatura di Pioli, che ha rimesso in piedi una stagione ma che ora deve mostrare una prima vera reazione dopo due sconfitte in cinque giorni. Aver perso contro la Juventus fa male, è vero, perché una sconfitta a testa alta è pur sempre una sconfitta. Però, paradossalmente, questo ko di Torino può essere più utile all’Inter che la vittoria nella gara d’andata, perché mette i nerazzurri di fronte alla convinzione che la distanza dalla Juventus si è sì ridotta, ma c’è ancora un gap da colmare e non è un dettaglio risibile. Al contrario la gara d’andata illuse, ed i risultati successivi lo dimostrano, l’Inter di essere al livello della capolista della classifica. Quindi Pioli ora può lavorare sulla mente, sulla continuità e sulla personalità, per cercare di ridurre sempre più la distanza con la formazione di Allegri, con l’umiltà che nasce dalla consapevolezza di essere ancora inferiori ma con la fame che deve contraddistinguere chi a quel livello ci vuole arrivare. Un esempio? Molto semplice, la Juventus dopo una sconfitta vince sempre e nel quinquennio vincente dei bianconeri, in campionato, ci sono solo due sconfitte consecutive nelle prime due giornate della scorsa stagione, contro Udinese e Roma, e nella doppia sfida di quarti di finale con il Bayern.