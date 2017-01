Ecco Deulofeu: come cambia il Milan con il suo arrivo?

Gerard Deulofeu è arrivato. Sciarpa rossonera (col nome di Ronaldo) tra le dita, sorriso, dichiarazioni di rito sulla voglia matta di iniziare l'avventura con il Milan e via, per visite mediche e firma. Lo spagnolo, arrivato dall'Everton in prestito secco fino a giugno, potrebbe esordire già domenica con l'Udinese o addirittura mercoledì, in Coppa Italia contro la Juventus. Primi step di un percorso in cui proverà a cambiare il volto di un Milan rispedito bruscamente sulla terra da una vittoria in 5 giornate e, chissà, convincere i dirigenti rossoneri a rinegoziare con gli inglesi una sua permanenza a prestito concluso.

Freschezza offensiva

Proprio lui potrebbe essere la novità di Vincenzo Montella nelle prossime settimane. Serve una scossa in un reparto offensivo che, contando anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia, nell'ultimo mese e mezzo ha messo a referto appena due reti: entrambe di Carlos Bacca, vittime Cagliari e Torino. Gli altri gol sono arrivati solo dai centrocampisti, considerando tale anche Jack Bonaventura. Rapido di gambe, elettrico, capace di strappi in velocità che creano superiorità numerica: Deulofeu porterà freschezza e forze nuove in un reparto inceppatosi di colpo, e nel quale anche il bel Suso di inizio stagione è oggi meno decisivo - numeri alla mano - rispetto a qualche settimana fa.

Deulofeu - Watford-Everton - Premier League 2016/2017 - LaPresse/PAEurosport

Opzione a sinistra

Il modulo no, non cambierà nemmeno dopo il suo arrivo: sarà sempre 4-3-3, dogma di Montella da quando si è seduto per la prima volta sulla panchina del Milan. Deulofeu, del resto, è stato preso proprio perché perfetto per un tridente o al massimo per un 4-2-3-1, schieramento nel quale ha giocato sia all'Everton che al Siviglia (stagione 2014/15). Nei piani dell'ex allenatore della Samp, inizialmente l'ex talento della cantera del Barcellona e attuale capitano dell'Under 21 spagnola sarà una specie di dodicesimo titolare. Rappresenterà, insomma, la primissima alternativa ai due esterni offensivi titolari: Bonaventura da una parte, Suso dall'altra. Nonostante in carriera abbia giocato prevalentemente a destra, è perfettamente in grado di agire sulla fascia opposta, ed è facile immaginare che proprio quella diventerà la sua zona di competenza: le prestazioni insufficienti dello svogliato Niang, assieme all'arretramento sempre possibile a centrocampo dello stesso Bonaventura - comunque il migliore in quel ruolo contro il Napoli -, inducono a pensare che proprio lì Montella voglia aumentare le opzioni a disposizione.

Speranza per Bacca

Cosa potrà dare Deulofeu al Milan? Probabilmente non i gol, come certificano i numeri: dal 2013, anno dell'effimero esordio nella prima squadra del Barcellona, a oggi, il 22enne di Riudarenes ha messo a segno appena 6 reti totali in campionato. Ovvero meno di due a stagione. Anche se uno, segnato nel dicembre 2013 in casa dell'Arsenal, è rimasto nella memoria collettiva: scatto secco in area a superare Gibbs e meraviglioso destro sotto l'incrocio opposto. Una rarità, come si diceva. L'uno contro uno, le ripartenze in velocità e la capacità di spaccare in due le difese avversarie sono semmai i suoi punti di forza, così come agli assist per il centravanti di turno, che all'Everton hanno fatto più volte la fortuna di Lukaku e al Milan costituiranno un'arma in più a disposizione di Bacca. Manna dal cielo, per un giocatore ancora ombra di sé stesso.