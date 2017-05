Ecco il nuovo "Report Calcio": diminuiscono le perdite e aumentano i ricavi

Dati migliori dell’anno scorso ma, allo stesso tempo, alcune criticità che rimangono. E’ quanto si legge nella 7/a edizione del ‘ReportCalcio’, lo studio della Figc relativo alla stagione 2015-2016 sviluppato in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers) relativo alla stagione 2015-2016.

Innanzitutto si registra una diminuzione significativa della perdita netta aggregata che passa da 536 a 372 milioni di euro (30.6%). La Serie A ha fatto registrare un risultato netto negativo di 250 milioni rispetto ai 379 milioni persi la stagione precedente (-34%). Un altro aspetto peculiare riguarda il ruolo sempre più importante giocato dal calcio sotto il profilo della contribuzione fiscale e previdenziale: nel 2014 il calcio professionistico italiano ha prodotto una contribuzione pari a 944,6 milioni di euro, che diventano 1.073,3 milioni se consideriamo anche il gettito erariale derivante dalle scommesse sul calcio, con una crescita del 5,2% rispetto al 2013 e il raggiungimento del dato record tra quelli rilevati negli ultimi 9 anni.

Diversi i dati che lasciano ben sperare per il futuro. Il valore della produzione aggregato del calcio professionistico è cresciuto come mai prima nell’ultimo quinquennio (dai 2625 milioni di euro del 2014-2015 a 2858 milioni, +8,9%)- Al suo interno i ricavi da diritti media continuano a rappresentare la voce più consistente del valore della produzione del calcio italiano (da 1091 milioni a 1153, +5,7%). Aumentano i ricavi da sponsor e attività commerciali (da 409 a 466 milioni, +13,8%), i ricavi di vendita (+7,8%) e, grazie al lieve incremento di pubblico registrato in Serie A e Serie B, crescono anche i ricavi da stadio (da 262 a 270 milioni, +3,3%). Dall’altra parte si assiste ad un aumento del costo di produzione (da 3.078 a 3.143 milioni, +2,1%) sul quale incide in modo particolare il costo del lavoro, passato da 1.528 a 1.663 milioni (+6,9%).

"Il Report – ha sottolineato il presidente federale Carlo Tavecchio – è una Tac del nostro calcio e contribuisce a rendere la nostra una delle federazioni più trasparenti al Mondo. Dopo tutto quello che si era paventato in passato siamo comunque in crescita. Ora abbiamo dei crediti nei confronti delle istituzioni europee, che ci stanno dando delle possibilità come le partite dell'Europeo 2020 e l'organizzazione dell'Europeo Under 21. Cominciamo a raccogliere quello che prima era difficile ottenere. Abbiamo grande voglia e vocazione di costruire: il tempo giocherà a nostro favore, entro due o tre anni avremo dei risultati".