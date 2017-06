Ecco l'ufficialità del Milan: André Silva è il nuovo centravanti rossonero

Dopo l'accordo a sensazione con il Porto di ieri, dopo le visite mediche di questa mattina, ecco la firma e l'ufficialità via social, come da (recentissima) tradizione del Milan: André Silva è il nuovo attaccante messo a disposizione di Vincenzo Montella da Fassone e Mirabelli, quarto acquisto di uno scoppiettante inizio di campagna estiva dopo quelli di Mateo Musacchio, Franck Kessié e Ricardo Rodriguez. È costato al Milan 38 milioni di euro, più 2 di bonus per un totale di 40.

"Un nuovo gioiello": così lo definisce l'amministratore delegato Marco Fassone. "Io e Mirabelli siamo particolarmente contenti e soddisfatti per essere riusciti a convincere così rapidamente giocatore e club. André non parla ancora italiano, ma i suoi occhi sono emblematici". E poi: "Avevamo promesso a Montella i due terzi della rosa pronti per l'inizio e penso che siamo sulla buona strada". Gli fa eco il ds, che giura: "Stiamo lavorando 24 ore al giorno".

Questi invece i pensieri - rigorosamente in portoghese - di André Silva, che già in mattinata aveva rilasciato alcune brevi dichiarazioni:

" Sono molto contento. Darò il massimo per la grandezza e per la storia di questo club: è l'unica cosa che posso promettere "

L'arrivo di André Silva apre le porte della cessione a Carlos Bacca, finito ai margini dei pensieri rossoneri dopo una stagione deludente, mentre rimane incerto il futuro di Gianluca Lapadula: la maglia numero 9 è già passata dalle spalle dell'ex pescarese a quelle del nuovo arrivato, il quale, contrariamente alle prime indiscrezioni, non indosserà dunque la 10.