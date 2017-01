Ecco l'ufficialità: Gagliardini all'Inter, 2 milioni per il prestito e 20 per il riscatto

Adesso è veramente ufficiale: Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore dell’Inter. Il classe 1994 ha raggiunto Milano nella serata di ieri, dopo che l’ultimo incontro tra Inter ed Atalanta aveva dato luce verde al suo trasferimento alla corte di Stefano Pioli.

Vestirà la maglia numero 5, così come fece un altro centrocampista che arrivò a gennaio, ossia Dejan Stankovic. Arriva il rinforzo che Pioli chiedeva, un giocatore che il tecnico nerazzurro potrà utilizzare, ipoteticamente davanti alla difesa al fianco di Brozovic, già dalla partita casalinga di sabato sera contro il Chievo, che lo stesso Brozovic dovrà saltare per squalifica.

In mattinata il ragazzo ha svolto le visite mediche in due tranches: la prima parte è stata effettuata al Coni, la seconda presso la clinica Huminatas di Rozzano. L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito biennale fissato a due milioni di euro ed un obbligo di riscatto a 20 milioni di euro più bonus, da esercitare nel 2018.

Ora l’Inter dovrà però ragionare sulle uscite perché, senza più l’impegno in Europa League, i centrocampisti sono davvero tanti per tre posti in formazione. Gagliardini si è poi recato alla Pinetina poco prima di mezzogiorno per la firma del contratto e si è allenato nel pomeriggio seguito da vicino da uno dei preparatori atletici di Stefano Pioli, che aveva annullato la seduta pomeridiana per il resto della squadra.

Queste le prime parole del ragazzo dopo la firma:

" Sono contento di essere all'Inter, è un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di lavorare con mister Stefano Pioli, conoscere i compagni e ovviamente vestire questa maglia a San Siro, davanti ai tifosi dell'Inter", ha spiegato il centrocampista, proveniente dall'Atalanta. "Spero di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi prestigiosi che questa società merita "