Ecco Spalletti: da Nainggolan a Bernardeschi, tutti i giocatori che possono cambiare l'Inter

Ormai l'arrivo di Spalletti è cosa fatta, e il viaggio del tecnico toscano a Nanchino, insieme ad Ausilio, è solo l'ultima tappa prima della firma dell'ormai ex allenatore della Roma con i nerazzurri. Spalletti intraprenderà subito un colloquio con Sabatini, per programmare il mercato in vista della prossima stagione. Di nomi se ne sentono dire tanti, in questi giorni, però proviamo ad individuare 5-6 elementi di cui si parla forse poco, ma che potrebbero essere utili per l’Inter e garantire un salto di qualità ai nerazzurri. Nomi di giocatori che militano in Serie A o che sono passati dalla massima serie italiana…

La stella della Roma da strappare: il sogno è Nainggolan

Difficile che Spalletti possa utilizzare la tattica dell'asso piglia tutto, e andare a prendere tutti i suoi fedelissimi dalla Roma. Il tecnico toscano ha inserito nella lista della spesa i vari Nainggolan, Rüdiger, Manolas e Strootman, ma solo uno di questi potrà effettivamente arrivare in nerazzurro. L'obiettivo numero 1 è il centrocampista belga, che nelle ultime dichiarazioni è parso un po' più lontano dalla Roma, e disponibile ad un eventuale trasferimento, anche in Italia. Il classe '88 è un elemento molto duttile, può giocare sia sulla linea mediana che sulla linea di trequarti e all'Inter darebbe quella spinta e quella grinta che difficilmente si è vista nel corso delle ultime stagioni. Al netto di desideri e sogni, però, c'è una cifra importante da tirare fuori per arrivare a Nainggolan e la Roma si aspetta almeno un'offerta da 50/55 milioni per cominciare a trattare.

Giocatore Età Scadenza contratto Costerebbe circa... Presenze / Gol / Assist* Radja Nainggolan 29 Giugno 2020 50 milioni 37/11/5 Kevin Strootman 27 Giugno 2022 40 milioni 33/4/7 Konstas Manolas 26 Giugno 2019 30 milioni 33/1/2 Antonio Rüdiger 24 Giugno 2020 30 milioni 26/0/2

*nel campionato 2016/2017

Il centrale difensivo: rilancio per Acerbi

Come detto, il sogno è quello di portare in nerazzurro Rüdiger, ma è molto difficile che Spalletti e Sabatini riescano nell'intento di strappare ben due giocatori alla Roma. Molto più agevole, invece, la pista che porta ad Acerbi che si è esposto sempre a favore di un suo potenziale trasferimento all'Inter.

" Se avessi la possibilità di andare al Leicester City o all'Inter, sceglierei tutta la vita di andare all'Inter [Acerbi a gennaio 2017] "

Acerbi ha garantito, nell'ultimo campionato, e non solo, una buona affidabilità nel reparto arretrato e potrebbe essere l'uomo giusto per affiancare Miranda in area di rigore. Il giocatore, che ha un passato in rossonero, potrebbe anche arrivare a prezzo di saldo: 10 milioni è la sua valutazione, ma il pezzo potrebbe scendere in caso l'Inter inserisca alcune pedine di scambio per il Sassuolo. E gli emiliani, hanno già fatto sapere di voler un certo Dimarco...

Giocatore Età Scadenza contratto Costerebbe circa... Presenze / Gol / Assist* Francesco Acerbi 29 Giugno 2018 10 milioni 38/4/0 Federico Dimarco 19 Giugno 2018 3 milioni 12/0/1

*nel campionato 2016/2017

Capitolo terzini: da Conti a Digne, passando per Vrsaljko

Qui i nomi si sprecano, anche perché l'Inter dovrà intervenire in maniera massiccia per quanto riguarda il ruolo di terzini, vero punto debole dei nerazzurri in queste stagioni. L'obiettivo numero 1 è sicuramente Andrea Conti, giovane laterale della Nazionale Under 21 e dell'Atalanta, anche se sul classe '94 c'è la forte concorrenza del Milan. Sotto stretta osservazione anche Digne e Vrsaljko, finiti entrambi nella Liga, ma che possono sempre rientrare in Serie A visto che non sono titolatissimi nei loro club: Digne fa la riserva di Alba al Barcellona, Vrsaljko fa la riserva di Juanfran all'Atlético Madrid. Il croato potrebbe essere un nome ambito per Spalletti, mentre Digne sembra comunque contento - stando alle parole del suo agente - al Barça. Il nome più caldo però resta quello di Dalbert, mancino brasiliano classe 1993 che si è messo in luce in Ligue 1 col Nizza e pallino di Sabatini: l'Inter offre non più di 7 milioni di bonus, i francesi ne chiedono 15. A metà strada si può chiudere.

" Lucas è felice al Barcellona e il club è contento di lui. Ci sono sempre delle voci quando si parla di grandi giocatori e grandi club. Lucas però non ha intenzione di lasciare Barcellona [Mikkel Beck, agente di Lucas Digne] "

Giocatore Età Scadenza contratto Costerebbe circa... Presenze /Gol / Assist* Andrea Conti 23 Giugno 2021 24 milioni 33/8/5 Lucas Digne 23 Giugno 2021 10 milioni 17/0/0 Sime Vrsaljko 25 Giugno 2021 16 milioni 14/0/0 Dalbert 23 Giugno 2021 10 milioni 33/0/4

*nel campionato 2016/2017

L'esterno d'attacco

Lamela e/o Bernardeschi. Uno è il pallino assoluto di Sabatini che lo portò alla Roma dal River Plate, l’altro il giovane più interessante della Serie A. La Fiorentina piuttosto che cedere il classe '94 alla Juventus, potrebbe decidere di lasciarlo partire più che volentieri all’Inter con cui la rivalità è meno accesa (magari piazzando Éder come pedina di scambio). Non solo Lamela e Bernadeschi, in lizza resta comunque Berardi, nome che i nerazzurri hanno osservato già da tempo: più complicata però la situazione dell'ex Cosenza, che potrebbe seguire Di Francesco alla Roma.

Giocatore Età Scadenza contratto Costerebbe circa... Presenze / Gol / Assist* Érik Lamela 25 Giugno 2020 30 milioni 9/1/1 Federico Bernardeschi 23 Giugno 2019 40 milioni 32/11/4 Domenico Berardi 23 Giugno 2019 35 milioni 21/5/9

*nel campionato 2016/2017

La probabile formazione dell'Inter di Spalletti

La variabile impazzita per l'attacco

Con l'uscita di scena di Palacio, e il possibile prestito di Gabriel Barbosa, serve assolutamente un nuovo acquisto per quanto riguarda il ruolo di attaccante. Ok Icardi, ma serve un'alternativa anche tattica. Da capire il destino di Eder, e al netto della possibilità di riprendere o meno Jovetić, che comunque sarà messo in vendita, si cerca altro. Ecco che spunta Alejandro Gómez, l'argentino dell'Atalanta che in questa stagione è stato uno dei migliori attaccanti dell'intera Serie A. Potrebbe lasciare Bergamo per una Big, e garantirebbe alternative importanti all'attacco di Spalletti.

Giocatore Età Scadenza contratto Costerebbe circa... Presenze / Gol / Assist** Alejandro Gómez 29 Giugno 2020 20 milioni 37/16/10

*nel campionato 2016/2017

Gli altri

Come detto, di nome ce ne sono tanti altri, anche di giocatori che la Serie A l'hanno vista solo in televisione. In attacco si sogna sempre uno tra Ángel Di María e James Rodríguez, anche se i cartellini di entrambi i giocatori restano comunque un investimento molto oneroso per le casse dei nerazzurri.