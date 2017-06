Edicola: Allegri tentato dal PSG, Ventura dalla Cina di Suning

Allegri batte cassa: alla finestra c’è il PSG

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport Max Allegri avrebbe chiesto un considerevole ritocco d’ingaggio, da 5,5 milioni a 8 milioni più 2-3 acquisti “da Champions” per provare una volta per tutte a portare a casa la coppa dalle grandi orecchie. Alla finestra ci sarebbe il PSG, pronto a spese folli per portare il tecnico livornese nella capitale francese. Pronto un assegno da 10 milioni a stagione.

La nostra opinione : Il mantra nel post finale di Allegri è stato “resto e ci riproverò”, dunque è difficile che si verifichino clamorosi colpi di scena per la panchina bianconera. La sete di rivincita sarà il vero carburante della prossima stagione e Marotta & Co. ritoccheranno la rosa senza grossi stravolgimenti, provando a rinfoltire soprattutto il reparto avanzato. Credibile l’interesse del PSG, ma al momento rimane una suggestione.

La lista della Juventus: giornali scatenati

Sulla stampa italiana il toto-nuovi innesti della Juventus, buoni per non tradire più nel momento che conta. Tuttosport scatenato: Bernardeschi e Iniesta per ripartire, ma anche Douglas Costa e Di Maria per infiammare la fase offensiva. Per Iniesta Marotta sarebbe pronto a imbastire un’operazione alla Dani Alves, per Bernardeschi sarebbe pronta un’offerta da 40 milioni.

La nostra opinione : Difficile orientarsi in questo mare magnum di nomi (a proposito, circolano anche le voci James Rodriguez, Keita e Matic) ma una cosa è certa: la rosa della Juventus dovrà essere ampliata, al momento mancano ricambi davanti.

Suning punta forte su Ventura

Clamorosa l’indiscrezione del Corriere dello Sport, secondo cui Suning vorrebbe “scippare” Giampiero Ventura alla Nazionale azzurra. Il gruppo cinese sarebbe disposto a offrire all’ex tecnico del Torino un ingaggio superiore a 10 milioni a stagione per allenare il Jiangsu, l’altra squadra controllata dal colosso cinese. Prendere lasciare: Suning vuole una risposta immediata dal tecnico genovese.

La nostra opinione: Siamo al cospetto della classica proposta indecente, se davvero lo scenario tratteggiato dal Corriere dello Sport fosse confermato. Peraltro Ventura è nel bel mezzo di una qualificazione mondiale, l’occasione di una vita, e immaginare che possa mollare tutto per inseguire i soldi del Dragone sarebbe davvero ardito. Il Dio danaro può davvero tutto?