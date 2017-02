Edicola: Allegri tra Juventus e Arsenal. Il Milan prova a soffiare Kessie alla Roma

Allegri tra Torino e Londra, sponda Arsenal

La Gazzetta dello Sport, ma non solo, s'interroga sul futuro dell'attuale allenatore della Juventus che nella conferenza stampa pre-Cagliari ha in parte spazzato via le voci di un suo possibile addio a fine anno, ma non ha del tutto chiuso la porta. In Inghilterra, infatti, sono certi che Allegri sarà il successore di Wenger all'Arsenal, un'avventura intrigante, stimolante e affascinante dopo il triennio bianconero.

La nostra opinione: tre Scudetti di fila e il sogno Champions, lasciare da vincitore non sarebbe affatto male per Allegri che potrebbe così misurarsi in un mondo nuovo e sfidare l'amico-nemico Antonio Conte. Scelta di cuore, di prospettiva e di motivazioni, certo ereditare il trono di Wenger a Londra sarebbe complicato ma estremamente stimolante. Scelta che comunque verrà fatta o comunque comunicata solo a fine anno, quando tutti gli obiettivi stagionali saranno stati centrati.

Milan: i cinesi vogliono Kessie

Secondo Tuttosport, SINO Europe proverà a strappare Kessie all'Atalanta ma promesso alla Roma come primo regalo a Montella dopo il closing in programma i primi giorni di marzo. Un'operazione importante che Fassone proverà a portare avanti già nelle prossime settimane.

La nostra opinione: "Vedere moneta, vendere cammello". Prima di tutto aspettiamo il tanto agognato closing, poi si potrà parlare di nomi, strategie e reali obiettivi per il prossimo mercato. Ora è realmente difficile ipotizzare quello che potrà accadere tra cinque mesi quando non si conosce con esattezza nemmeno se alla fine SINO Europe preleverà veramente il club dalla famiglia Berlusconi. E anche se arrivasse la tanto attesa fumata bianca, Kessie ci sembra l'ultimo nome su cui puntare visto che ivoriano e Dea hanno raggiunto entrambi i rispettivi accordi con la Roma nelle passate settimane.

Mihajlovic sempre più solo a Torino

La Gazzetta dello Sport e Tuttosport evidenziano il difficile momento di Sinisa Mihajlovic in granata. Il tecnico ha infatti incontrato un gruppo di tifosi per chiarire l'attuale momento di crisi della squadra, ma è stato in pratica lasciato da solo da tutti gli uomini della società nonostante le smentite del caso.

La nostra opinione: tira una brutta aria a Torino sponda granata, se Sinisa non riuscirà a trovare una soluzione nel brevissimo periodo e i risultati sul campo dovessero ancora condannare il suo Toro, Cairo potrebbe anche decidere - a malincuore - di cacciare l'ex tecnico di Samp e Milan nonostante lo scintillante avvio di stagione quando si parlata di un Torino pronto a puntare all'Europa League. Come sempre, nel calcio, serve equilibrio e pazienza: forse non era un Toro da Champions prima, ora certamente non è una squadra da retrocessione. Calma, fiducia e coesione: solo così si può uscire da un momento complicato e gettare le basi per un futuro sempre migliore.